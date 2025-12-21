به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال افزایش حملات سایبری در جبهه داخلی رژیم صهیونیستی و نفوذ گسترده به اطلاعات شخصی مقامات این رژیم، منابع عبری زبان از هک مکرر حسابهای کاربری مسئولان صهیونیستی خبر دادند.
در این زمینه، آوی اشکنازی، کارشناس برجسته صهیونیست در روزنامه عبری معاریو اعلام کرد که بعد از هک شدن حساب تلگرام نفتالی بنت، نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و انتشار محتوای آن، دیروز پیام دیگری از هکرها رسید.
این کارشناس صهیونیست گفت که هکرها اعلام کردند تلفنها و حسابهای رسانههای اجتماعی وزرای کابینه اسرائیل، اعضای کنست، چهرههای سیاسی، مقامات کابینه و دیگر شخصیتهای برجسته را هک کردهاند.
وی افزود: احتمالاً هکرها قبلاً موفق شدهاند برنامههای تلفنهای همراه این افراد را هک کنند و در روزهای آینده از میزان فعالیتهای این هکرها مطلع خواهیم شد.
این کارشناس صهیونیست با نسبت دادن این عملیاتهای هکری به ایران، مدعی شد که ایران تلاشهای زیادی در جنگ خود علیه تل آویو انجام میدهد و این بار در حوزه دیجیتال فعال شده است. این تلاشها شامل هک تلفنهای همراه، حسابهای دیجیتال و شبکههای اجتماعی و تلاش برای جذب جوانان، ساکنان و گردشگران برای مأموریتهای جاسوسی است.
چند روز قبل منابع صهیونیستی اعلام کردند که هکرها گوشی نفتالی بِنِت را هک کردهاند. کانال هفت رژیم صهیونیستی مدعی شد که یک گروه هکری ایرانی تلفن همراه نفتالی بنت نخست وزیر سابق این رژیم را هک کرده است.
نفتالی بنت در این باره گفته است که گوشی همراه او هماکنون استفاده نمیشود و دستگاههای امنیتی و فنی مربوطه، در حالی بررسی این موضوع هستند.
از سوی دیگر گروه هکری «حنظله»، چهارشنبه هفته قبل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که در چارچوب عملیاتی با عنوان «اختاپوس» به تلفن همراه شخصی نفتالی بنت، نخستوزیر پیشین رژیم صهیونیستی دسترسی یافته است.
در این بیانیه، نفوذ انجامشده بهعنوان یک عملیات موفق سایبری توصیف شده و از آن بهعنوان نشانهای از آسیبپذیری امنیت اطلاعات مقامات ارشد اسرائیلی یاد شده است.
بر اساس اعلام این گروه، تلفن مورد نظر یک آیفون ۱۳ بوده و فایلهای متعددی از آن استخراج شده است. در میان دادههای منتشرشده، فهرست تماسهایی با نام برخی مقامهای ارشد، مکاتبات داخلی، اسناد حساس و همچنین تصاویر شخصی دیده میشود. بخشی از این اسناد شامل پیشنویس نامههای رسمی است که برخی از آنها تاریخ ژوئیه ۲۰۲۵ را نشان میدهد.
در ادامه این انتشار، پیامها و یادداشتهایی با محتوای سیاسی نیز ارائه شده که به اختلافنظرها و انتقادهای درونساختاری رژیم صهیونیستی اشاره دارد.
گروه حنظله در بیانیه خود تأکید کرده است که این اقدام صرفاً یک عملیات فنی نبوده و ابعاد روانی نیز داشته است.
