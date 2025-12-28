به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سایبری حنظله در بیانیهای که در حساب کاربری آن در «ایکس» منتشر شد، اعلام کرد: بار دیگر، همانطور که انتظار میرفت، دفتر نخستوزیری رژیم صهیونیستی با شتاب تلاش میکند چیزی را انکار کند که دیگر پنهانکردنی نیست. آنها مثل همیشه مدعی هستند هک تلفن تزاخی بروورمن، رئیس دفتر و مخزن اسرار بنیامین نتانیاهو ساختگی است.
حنظله نوشت: سالها ماسک آهنین بروورمن نهتنها از «بیبی»، بلکه از تمام هسته فاسد قدرت درتلآویو محافظت میکرد. انکارهای رژیم صهیونیستی، چیزی جز تقلاهای نا امیدانه کسانی نیست که از سیل حقیقت هراس دارند.
این گروه سایبری افزود: حنظله از مدتها پیش، نظارهگر، شنونده و گردآورنده اطلاعات تلفن همراه مسئول دفتر نتانیاهو بوده است.
حنظله به انکار محتواهای افشاشده توسط دفتر نتانیاهو اشاره کرد و خطاب به افکار عمومی نوشت: خودتان ببینید. در محتوای پیشِ رو، شاهد پروندهها، صداها، ویدئوها و مدارک فساد در کابینه نتانیاهو خواهید بود.
این گروه سایبری افزود: نه با آنچه به شما گفته میشود، بلکه با آنچه پیش چشمتان است مسائل را قضاوت کنید. رازداری تمام شد، اکنون زمان افشاگری است.
حنظله اسناد خود در پاسخ به صهیونیست ها را منتشر کرد
