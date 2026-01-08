به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری حنظله با انتشار بیانیهای اعلام کرد که امشب ساعت ۶:۳۰ عصر بهوقت سرزمینهای اشغالی، موساد با شوکی روبهرو خواهد شد که هرگز انتظارش را نداشت.
حنظله در پیام خود در شبکه ایکس نوشت که در حالی که مأموران موساد سرگرم ساماندهی ناآرامی در کشورهای دیگر بودند، متوجه نشدند که درست در حیاط خلوت خودشان تحت نظر هستند.
این گروه میافزاید که موساد گاهی آنقدر بر بیثبات کردن دیگران تمرکز میکند که از سایههایی که در خانه آنها را دنبال میکند، غافل میشود.
این گروه با اعلام این که «ورق در حال برگشتن است» تصریح کرد: ببینیم واقعاً چه کسی کنترل اوضاع را در دست دارد.
گروه هکری حنظله پیش از این به تلفنهای برخی مقامات صهیونیست از جمله نفتالی بنت نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی و رئیس دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی را هک کرده اند. این گروه همچنین با نفوذ به سامانههای پیامکی در سرزمینهای اشغالی، پیامکهایی را برای صهیونیستها ارسال کرده اند که باعث ترس و وحشت ساکنان سرزمینهای اشغالی شده است.
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