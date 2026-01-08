پیج لیدر اغتشاشات همدان هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکری آنانیموس همدان در یک اقدام شگفتآور، اطلاعات ۲۱۸ هزار فالوور یک بلاگر فراری ضد انقلاب و مروج خشونت را هک کرد.
این بلاگر که متهم به مدیریت اقداماتی تروریستی و خشونتآمیز در همدان است، حالا با انتشاری بیسابقه، در معرض افشاگری قرار گرفته است.
با انتشار اولیه اطلاعات ۳۰۰۰ فالوور، آنانیوس وعده داده که به زودی اطلاعات بیشتری از این شبکه مشکوک به جامعه ارائه خواهد کرد. این رویداد، سرنوشت ماجراهای پنهان و تاریک را به چالش میکشد و حالا همگان منتظر افشاگریهای بعدی هستند!
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