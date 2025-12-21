جزئیات همکاری ایران و افغانستان در حوزه غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حمیدرضا اینانلو سرپرست امور بینالملل سازمان غذا و دارو، گفت: این اسناد همکاری با هدف توسعه تعاملات دوجانبه، ارتقای ظرفیتهای نظارتی و تقویت زیرساختهای کنترل کیفیت در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی میان دو کشور به امضا رسیده است.
وی افزود: برنامه عملیاتی همکاری، چارچوب مشخصی برای گسترش همکاریها در حوزه تنظیمگری، تسهیل فرآیندهای ثبت، انتقال تجربیات فنی و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در تأمین پایدار فرآوردههای سلامتمحور در افغانستان داشته باشد.
اینانلو با اشاره به اهمیت همکاریهای آزمایشگاهی تصریح کرد: تفاهمنامه منعقدشده میان آزمایشگاههای مرجع سازمان غذا و دارو و لابراتوار کنترل کیفیت افغانستان، زمینه تبادل دانش فنی، آموزشهای تخصصی، ارتقای روشهای آزمون و همافزایی در حوزه کنترل کیفیت غذا، دارو و محصولات را فراهم میسازد.
وی ادامه داد: اجرای این همکاریها میتواند به همگرایی بیشتر نظامهای نظارتی دو کشور، ارتقای سطح سلامت عمومی و توسعه همکاریهای پایدار منطقهای در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی منجر شود.
