سرمستی اسموتریچ از تصویب طرح ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه، با ایجاد ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری موافقت کرد.

بدین ترتیب شمار کل شهرک‌های سازمان‌دهی شده طی سه سال گذشته به ۶۹ مورد رسیده است.

این تصمیم بر اساس پیشنهاد بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

اسموتریچ در شبکه ایکس در این باره مدعی شد: این اقدام با هدف جلوگیری از تشکیل یک دولت فلسطینی تروریستی و ادامه ساخت‌وساز در سرزمین نیاکان انجام می‌شود. این تصمیم شامل بازگرداندن شهرک‌های گانی عکیوا و قدومیم به نقشه شهرک‌سازی، در کنار دیگر شهرک‌ها در کرانه باختری است.

او ادعا کرد: سازمان‌دهی ۶۹ شهرک طی سه سال یک رکورد محسوب می‌شود و ما به توسعه، ساخت‌وساز و شهرک‌سازی در سرزمین نیاکانمان با ایمان به درستی این مسیر ادامه خواهیم داد.