  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

سرمستی اسموتریچ از تصویب طرح ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری

سرمستی اسموتریچ از تصویب طرح ساخت ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری

وزیر دارایی رژیم صهیونیستی با اشاره به موافقت کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی با احداث ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری مدعی شد: ما در سرزمین نیاکانمان ساخت و ساز خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه، با ایجاد ۱۹ شهرک جدید در کرانه باختری موافقت کرد.

بدین ترتیب شمار کل شهرک‌های سازمان‌دهی شده طی سه سال گذشته به ۶۹ مورد رسیده است.

این تصمیم بر اساس پیشنهاد بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است.

اسموتریچ در شبکه ایکس در این باره مدعی شد: این اقدام با هدف جلوگیری از تشکیل یک دولت فلسطینی تروریستی و ادامه ساخت‌وساز در سرزمین نیاکان انجام می‌شود. این تصمیم شامل بازگرداندن شهرک‌های گانی عکیوا و قدومیم به نقشه شهرک‌سازی، در کنار دیگر شهرک‌ها در کرانه باختری است.

او ادعا کرد: سازمان‌دهی ۶۹ شهرک طی سه سال یک رکورد محسوب می‌شود و ما به توسعه، ساخت‌وساز و شهرک‌سازی در سرزمین نیاکانمان با ایمان به درستی این مسیر ادامه خواهیم داد.

کد خبر 6697168

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها