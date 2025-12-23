واکنش حماس به اظهارات آپارتایدی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی درباره غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) امروز سه شنبه به اظهارت وزیر جنگ تل آویو واکنش نشان داد و آن را نقض آشکار آتشبس و طرح ترامپ دانست.
وی گفت، اظهارات یسرائیل کاتز درباره تصمیم رژیم اشغالگر برای ماندن در داخل اراضی نوار غزه و ایجاد کانونهای شهرکنشین در شمال این منطقه، نقض آشکار توافق آتش بس است.
حازم قاسم با بیان اینکه این اظهارات از نیات اشغالگرانه این رژیم پرده بر میدارد، گفت: از طرفی، این اظهارات نشان میدهد که اشغالگران همچنان برای طرح و اخراج فلسطینیان از اراضی و کاشانه خود برنامه ریزی میکنند. از سوی دیگر، اظهارات مذکور در تضاد آشکار با طرح و برنامه ترامپ برای صلح در غزه و منطقه است.
این در حالی است که ساعاتی قبل یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرده بود: تل آویو هرگز از نوار غزه عقبنشینی نخواهد کرد و به جای شهرکهایی که در جریان عقبنشینی سال ۲۰۰۵ تخلیه شده بودند، پایگاههای نظامی-کشاورزی جدیدی در شمال غزه احداث خواهد کرد. ما این کار را به روش درست و در زمان مناسب انجام خواهیم داد و اگر چه ممکن است برخی اعتراض کنند، اما زمام امور در دست ماست.
