به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، بیستمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه مورخ ۳۰ آذر در خانه سینما با حضور مهدی کرم پور دبیر شورای صنفی نمایش، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کرگردانان، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد که انیمیشن «افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۳ دی اکران شود.

همچنین فیلم «احمد» ساخته امیرعباس ربیعی به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۳ دی روی پرده سینماها می‌رود.