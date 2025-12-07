  1. هنر
بلیت نیم‌بهای سینماها به مناسبت روز مادر

همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بلیت سینماهای سراسر کشور برای بانوان نیم‌بها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، هجدهمین جلسه شورای صنفی نمایش روز یکشنبه ۱۶ آذر در خانه سینما با حضور مهدی کرم‌پور دبیر شورای صنفی نمایش، مجتبی بهزادیان مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم، مرتضی شایسته نماینده انجمن پخش‌کنندگان، هادی اسماعیلی نماینده انجمن سینماداران، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان و مجتبی شریعت نماینده سامانه سمفا برگزار شد.

در این جلسه مصوب شد به دلیل تعطیلی‌های اعلام شده توسط استانداری استان تهران به سبب آلودگی هوا این هفته چهارشنبه ۱۹ آذر فیلم جدید اکران نخواهد شد.

همچنین مقرر شد فیلم «احمد» ساخته امیرعباس ربیعی به سرگروهی پردیس سینمایی فرهنگ با پخش بهمن سبز از چهارشنبه ۲۶ آذر اکران شود.

و نیز با پیشنهاد سازمان سینمایی و با تصویب شورای صنفی نمایش مقرر شد روز پنجشنبه ۲۰ آذر همزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر بلیت سینماهای سراسر کشور برای بانوان نیم‌بها باشد.

