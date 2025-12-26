به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، بغداد پایتخت عراق، روز جمعه، میزبان مراسم تشییع نمادین شهدای حشد شعبی بود که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره رزمندگانی برگزار شد که در سال ۲۰۱۹ در جریان بمباران نیروهای آمریکایی در شهرستان «القائم» واقع در غرب استان الانبار به شهادت رسیدند.

در این مراسم تمامی یگان‌های سازمان حشد شعبی، فرماندهان امنیتی، شخصیت‌های مذهبی و جمع کثیری از نخبگان جامعه حضور داشتند.

تشییع‌کنندگان با حمل تابوت‌های نمادین بر روی خودروها، حرکت خود را از «محل بنای یادبود شهید» آغاز کردند و تا «میدان تحریر» در مرکز بغداد ادامه دادند.

مهند العقابی، مدیر اطلاع‌رسانی حشد شعبی در این مراسم با اشاره به برنامه «روزهای شهادت و حاکمیت» گفت: امروز برای بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت جمعی از دلاورانمان گرد هم آمدیم تا ادای دینی باشد به کسانی که جان خود را در راه حفاظت از مرزهای عراق در برابر تجاوزات فدا کردند.

کریم الکنانی، سخنگوی اطلاع‌رسانی حشد شعبی نیز این اقدام آمریکا را جنایتی زشت علیه حاکمیت عراق و ملت آن توصیف کرد و یادآور شد این مواضع برای زنده نگه داشتن فداکاری‌های قهرمانان ملی است.

از سوی دیگرمحمد ابوغنیمه، عضو واحد ارشاد عقیدتی حشد شعبی شهدا را مدافعان کیان اسلام و میهن دانست و تأکید کرد: بزرگداشت آنها کمترین کار برای قدردانی از ایثارگری‌هایشان در حفظ امنیت عراق است.