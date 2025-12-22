به گزارش خبرنگار مهر، امید مظفری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن جلسات سپاه سمنان اعلام کرد: سومین اجلاسیه استانی نماز در مرکز استان سمنان و به میزبانی سپاه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این اجلاسیه با شعار «نماز عامل اقتدار و مقاومت» برگزار خواهد شد، افزود: برگزاری این رویداد همزمان با روز چهارشنبه سوم دی‌ماه در حسینیه شهدای گمنام سپاه استان سمنان برنامه ریزی شده است.

معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه استان سمنان ادامه داد: تقویت ایمان، انسجام اجتماعی، اقتدار ملی و ایستادگی در برابر تهدیدها و دشمنی‌ها و افزایش اقتدار معنوی از طریق ترویج و گسترش فرهنگ نماز اهداف این رویداد است.

مظفری همچنین از تعامل دستگاه‌های مختلف انتظامی و نظامی و فرهنگی و اجرایی و خدماتی با این رویداد خبر داد و ابراز کرد: تجلیل از فعالان نماز در سپاه استان و همچنین برخی از دستگاه‌های اجرایی همکار در این زمینه، از جمله برنامه‌های جنبی این رویداد است.