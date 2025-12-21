حل مسائل کشور در گرو پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حزب الهی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از نام آورارن پژوهشی منطقه بسطام در مجموعه شهید مفتح با تأکید بر نقش بیبدیل پژوهش در پیشرفت کشور، گفت: پژوهش راهی برای خروج از جهل و تاریکی و گامی اساسی برای ساختن آیندهای روشن و پایدار است.
وی افزود: از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی پژوهش دو هدف اصلی دارد؛ نخست، رسیدن به مرجعیت علمی و حضور در جمع سرآمدان جهانی، و دوم، حل مشکلات کنونی و آینده کشور لیکن اگر پژوهش نباشد، تولید علم و قدرت علمی نخواهیم داشت. نبود فعالیتهای پژوهشی، مانعی جدی در مسیر پیشرفت و تحول کشور به شمار میرود و جامعه را در وضعیت ایستایی و سکون نگه میدارد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه پژوهش نیاز فکری بشر است، تصریح کرد: انسانهای پژوهشگر، روشنکننده و حیاتبخش فضای تیره و تاریک جامعه خود هستند. جهل و نادانی، فقر و گرسنگی و جنگ، سه پدیده آزاردهنده در طول تاریخ بودهاند که ریشه اصلی همه آنها جهل است و با ریشهکنی جهل، فقر و جنگ نیز از بین میرود.
حزبالهی با تأکید بر اینکه همه افراد ذاتاً میتوانند پژوهشگر باشند، خاطرنشان کرد: اولین مرحله در پژوهشگری، پرسشگری است. اگر خوب نگاه کنید، فکر کنید، اهل گفتوگو، منطق، نقد و پرسش باشید، پژوهشگرید. معلم باید این روحیه را در دانشآموز تقویت کند و استعداد و خلاقیت آنان را شکوفا سازد.
وی همچنین نقش مدرسه را در این مسیر کلیدی دانست و گفت: مدرسه خوب و موفق مایه افتخار یک جامعه و محله است. مدرسه اصل و اساس نظام تعلیم و تربیت است و سرنوشت بسیاری از مسائل جامعه به کیفیت، کارکرد و عملکرد مدرسه گره خورده است. اگر میخواهیم جامعهای پیشرفته، آگاه و توانمند داشته باشیم، باید از مدرسه و از کلاس درس شروع کنیم.
نظر شما