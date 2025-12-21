بارندگی ها از میانگین بلند مدت پیشی گرفت؛۶۶ درصد سدها خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، کشور ما ششمین پاییز خشک خود را پشت سر می‌گذارد و وضعیت سدهای کشور به‌مرحله بحرانی رسیده است و بارندگی‌های اخیر تنها ۲ درصد به حجم سدهای کشور افزوده است.

حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها ۴ میلیارد و ۹۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سدهای ما در همین بازه از زمان سال گذشته به ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۵ میلیارد و ۲۷۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی را نشان می‌دهد چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۷ میلیارد و ۱۰ میلیون متر مکعب می‌رسید.

حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۷ میلیارد و۴۶۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالی‌که سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و۵۳۰ میلیون مترمکعب بود. به‌عبارتی اکنون تنها ۳۴ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۶ درصد آن‌ها خالی مانده‌اند.

بارندگی در ۹ استان بیش از حد نرمال و در ۹ استان در شرایط تنش آبی

همچنین ۹ استان؛ تهران، البرز، اردبیل، قزوین سمنان، خراسان شمالی، مرکزی، همدان و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان بارندگی را داشته اند و در شرایط تنش آبی قرار دارند. و شش استان؛ مازندران، گیلان، لرستان، خوزستان، زنجان و گلستان وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به ۹ استان دیگر دارند.

البته بارندگی‌های اخیر شرایط آبی مناسبی را برای ۹ استان؛ یزد، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، ایلام، فارس، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان رقم زده است و بارندگی‌های بیش از حد نرمال در این استان‌ها تجربه شده است.

همچنین میانگین بارش‌ها از آغاز سال آبی تاکنون تنها ۶۲ میلی‌متر گزارش شده، در حالی‌که میانگین بلندمدت ۵۹.۵ میلی‌متر و رقم سال گذشته ۳۸.۸ میلی‌متر بوده است.