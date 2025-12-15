۶۸ درصد سد های کشور همچنان خالیست

به گزارش خبرنگار مهر، کشور ما ششمین پاییز خشک خود را پشت سر میگذارد و وضعیت سدهای کشور بهمرحله بحرانی رسیده است و با وجود بارندگیهای اخیر انطور که سخنگوی صنعت آب میگوید همچنان ۶۰ درصد از بارندگیها عقب هستیم.
حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها دو میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه کاهش ۳۱ درصدی داشته است.
در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۵ میلیارد مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۱ درصدی را نشان میدهد چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون متر مکعب میرسید.
حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالیکه سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و۶۶۰ میلیون مترمکعب بود. بهعبارتی اکنون تنها ۳۲ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۸ درصد آنها خالی ماندهاند.
همچنین میانگین بارشها از آغاز سال آبی تاکنون تنها ۲۲.۸ میلیمتر گزارش شده، در حالیکه میانگین بلندمدت ۵۱.۲ میلیمتر و رقم سال گذشته ۳۵.۴ میلیمتر بوده است.
