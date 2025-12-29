۶۶ درصد ظرفیت سدهای کشور خالی است؛ تداوم تنش آبی در ۸ استان

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین پاییز خشک خود را پشت سر گذاشتیم و با آغاز بارندگیها از اواخر پاییز همچنان ۸ استان در شرایط بسیار بد آبی قرار دارند.
حجم ورودی آب به مخازن سدها تنها ۴ میلیارد و ۴۸۰ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۱۷ درصدی را نشان میدهد چرا که ورودی سدهای ما در همین بازه از زمان سال گذشته به ۵ میلیارد و ۴۲ میلیون متر مکعب میرسید.
در همین بازه، خروجی سدها نیز با ثبت ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال گذشته کاهش ۲۵ درصدی را نشان میدهد چرا که ورودی سدها در همین بازه زمانی سال گذشته به ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون متر مکعب میرسید.
حجم فعلی ذخایر آبی کشور به ۱۷ میلیارد و۵۴۰ میلیون مترمکعب رسیده؛ در حالیکه سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و۴۳۰ میلیون مترمکعب بود. بهعبارتی اکنون تنها ۳۴ درصد ظرفیت سدهای کشور پر است و ۶۶ درصد آنها خالی ماندهاند.
بارندگی در ۸ استان بیش از حد نرمال و در ۸ استان در شرایط تنش آبی
همچنین ۸ استان؛ تهران، البرز، اردبیل، قزوین سمنان، مرکزی، همدان و چهارمحال و بختیاری کمترین میزان بارندگی را داشتهاند و در شرایط تنش آبی قرار دارند. و شش استان؛ مازندران، گیلان، لرستان، خوزستان، کهکیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، قم، زنجان و گلستان وضعیت نسبتاً بهتری نسبت به ۸ استان دیگر دارند.
البته بارندگیهای اخیر شرایط آبی مناسبی را برای ۸ استان؛ یزد، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، ایلام، فارس، خراسان جنوبی، کرمان و هرمزگان رقم زده است و بارندگیهای بیش از حد نرمال در این استانها تجربه شده است.
همچنین میانگین بارشها از آغاز سال آبی تاکنون تنها ۶۶.۵ میلیمتر گزارش شده، در حالیکه میانگین بلندمدت ۶۶.۶ میلیمتر و رقم سال گذشته ۳۹.۶ میلیمتر بوده است.
