تبدیل ۳۴ کیلومتر ساحل کارون به مقصد گردشگری ساحلی کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه گردشگری ساحلی و دریایی گفت: برنامه‌ریزی برای ساماندهی و توسعه گردشگری در حاشیه رودخانه کارون از پل عنافچه تا منطقه کوت عبدالله به طول ۳۴ کیلومتر در دستور کار جدی قرار گرفته است.

وی با اشاره به انجام بیش از ۸۰ درصد از مطالعات این طرح کلان اظهار داشت: این پهنه ۳۴ کیلومتری، ظرفیت بی‌نظیری برای ایجاد فضاهای تفریحی، هتل، رستوران، مراکز فرهنگی و هنری و راه‌اندازی بازی‌های آبی دارد که تحقق آن، نقشی کلیدی در افزایش نشاط اجتماعی در مرکز استان خواهد داشت.

استاندار خوزستان با بیان اینکه رئیس‌جمهور نیز در بازدید از ساحل کارون، این ظرفیت را یک ثروت ملی توصیف کردند، افزود: این کار از سال‌ها پیش باید انجام می‌شد و اکنون باید با سرعت پیش برود.

موالی‌زاده اولویت نخست اجرای این طرح را، تمرکز بر یک مقطع ۱۳ کیلومتری بین دو پل در شهر اهواز عنوان و تأکید کرد: سرمایه‌گذاران متقاضی برای حضور در این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند و مشکلات بین‌دستگاهی به سرعت در حال حل شدن است.

وی ادامه داد: جلسه بعدی کارگروه روز شنبه آینده با حضور سرمایه‌گذاران متقاضی برگزار خواهد شد تا زمینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گردشگری ساحلی فراهم شود.

استاندار خوزستان با اشاره به ضرورت ارائه مشوق‌ها و معافیت‌های لازم به سرمایه‌گذاران خاطرنشان کرد: بخشی از مسائل که در سطح استان قابل حل است، با استفاده از اختیارات تفویض‌شده پیگیری می‌شود و برای موضوعات نیازمند تصمیم‌گیری در مرکز نیز اقدام لازم انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: پس از رفع موانع و صدور فراخوان، کارهای مقدماتی به سرعت انجام و عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

موالی‌زاده هدف نهایی این پروژه را تبدیل کردن مقطع مرکزی اهواز به یک نقطه گردشگری جذاب و مؤثر در افزایش نشاط اجتماعی دانست و بیان داشت: با شروع عملیات توسط چند سرمایه‌گذار اولیه و عینی شدن پیشرفت کار، سایر سرمایه‌گذاران نیز ترغیب به مشارکت خواهند شد.

وی یادآور شد: این الگو می‌تواند به دیگر نقاط استان، از جمله بیش از ۵۰ روستای واقع در حاشیه رودخانه کارون نیز تسری یابد و برای آنها نیز اشتغال‌زایی و رونق به ارمغان آورد.