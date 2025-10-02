استاندار:هسته مرکزی اهواز ورودخانه کارون به نقطه گردشگری تبدیل خواهدشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه پنجشنبه در مراسم استقبال از وزیر میراث فرهنگی در فرودگاه اهواز گفت: امیدواریم قدم‌های خوبی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی برداشته شود.

وی افزود: خوشبختانه ما در این زمینه‌ها ظرفیت‌های قابل توجهی داریم و لازم است به این نکته اشاره کنم که به عنوان مثال در عید نوروز پذیرای مهمانان بسیاری از اقصی نقاط کشور بودیم؛ به خاطر طراحی‌ها و مدیریت‌های جامع در بخش‌های مختلف، استان خوزستان توانست رتبه دوم را در این حوزه کسب کند.

استاندار خوزستان تأکید کرد: در زمینه‌های دیگر نیز به همین ترتیب انواع مختلف گردشگری و موضوعات مربوط به میراث فرهنگی و صنایع دستی دارای ظرفیت چشمگیری هستیم.

وی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که حائز اهمیت است، ظرفیت هسته مرکزی اهواز و رودخانه کارون است؛ در جریان سفری که رئیس‌جمهور محترم و هیئت همراه به استان داشتند تأکید خاصی بر این شد که این بخش را تبدیل به نقطه گردشگری مناسبی کنیم که ان‌شاءالله این اتفاق خواهد افتاد و خود این موضوع باعث ایجاد نشاط اجتماعی قابل توجهی در اهواز و به تبع آن گستره استان خوزستان خواهد شد.