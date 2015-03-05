خوزستان قطب گردشگری آبی می شود/کارون در مسیر احیا شدن

به گزارش خبرنگار مهر، در آینده ای نزدیک ایرانیان باید خوزستان را به طبیعت، تفرجگاه های زیبا، تالاب های بکر و آداب و رسوم فرهنگی پربار آن بشناسند نه فقط به نفت و پتروشیمی و فولاد آن و بر هر خوزستانی است که پیش از آنکه برای سفر راهی شهرهای دیگر شود باید دیدنی های استان خود را کامل از بر باشد.

متاسفانه استان خوزستان در جذب و گردش درآمد اهالی خود کارنامه درخشانی ندارد. قشر متوسط و توانمند استان برای خرید مایحتاج خانواده چشم به بازارهای پایتخت دوخته اند و در کوتاه ترین فرصت ها مناطقی مانند شهرهای شمالی کشور، اصفهان و مشهد را برای تفریح انتخاب می کنند که همه اینها نشان از ضعف بازار، کسب و کار و صنعت گردشگری و تفریح دارد.

اما امروز این درک در خوزستان ایجاد شده که باید برای ارتقای تامین و توسعه استان، ذهنیت ها را نسبت به کسب و کار تغییر داد زیرا نیاز به تغییر نگرش، ذائقه و رفتار اقتصادی بیش از پیش در خوزستان و مردم آن احساس می شود.

وجود رودخانه های پهناور، تالاب های بین المللی، سواحل طولانی و مخازن بزرگ سدها و همچنین مناطق کوهستانی در شمال خوزستان، دشت و کویر زیبا در مرکز و جنوب استان در کنار آثار تاریخی و باستانی نمونه، می تواند خوزستان را به قطب گردشگری کشور تبدیل کند.

امضای تفاهمنامه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی

در این خصوص می توان به تصمیمات راهبردی استاندار خوزستان در راستای تبدیل خوزستان به قطب گردشگری کشور اشاره کرد. در همین راستا استاندار خوزستان با امضای تفاهم نامه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی برای توسعه مناطق گردشگری خوزستان به یکی از مهمترین تصمیمات استراتژیک دوران مدیریت خود دست زده است.

این تفاهم نامه تنها آغاز یک پروژه بزرگ عمرانی نیست بلکه شروع یک دوران جدید برای استان و مردم خوزستان است، چرخشی است به سمت صنعت گردشگری و خدمات آن و درک دوباره ای از نعمت های خدادادی که تاکنون از آن بهره نبرده ایم. سرمایه گذاری وسیعی که راه ما را به طبیعت زیبای خوزستان باز می کند و باید درآمد و گردش ثروت را در بخش گردشگری و خدمات به جریان درآورد.

استاندار خوزستان خود در این خصوص به خبرنگار مهر می گوید: باید مردم را از لحاظ نگاه و اقتصاد با مسائل و گردشگری آبی و رودخانه ای آشتی دهیم. بخش اعظم اقتصاد خوزستان در درون رودخانه ها، تالاب ها و سواحل نهفته است که متاسفانه به علت نگاه انحصاری ما به بنادر و کشت و صنعت، مورد غفلت واقع شده است.

وی می افزاید: در حال حاضر در دنیا آب را در مسیری هدایت می کنند که بتوان از ارزش افزوده آن استفاده کرد. ما نیز باید کاری کنیم که نگاه مردم به مرکز رودخانه باشد نه پشت به رودخانه. ما همچنین قصد داریم نشست کاملتری را با اعضای شورای اداری، اصحاب رسانه، سازمان های مردم نهاد تخصصی و دیگر مسئولان مربوطه برگزار کرده و به بررسی کارهای انجام شده بپردازیم.

باید هر آن چه را که در استان خوزستان وجود دارد بازآفرینی شود تا بتوانیم بستر مناسبی را برای نقش آفرینی این استان نسبت به خود، کشور و دنیا فراهم کنیم و این پایه نگرش ما در امر گردشگری است. اصحاب رسانه نیز بخشی از این جریان فکری در زمینه گردشگری هستند و می‌توانند به معرفی ظرفیت‌های استان بپردازند زیرا جامعه خوزستان باید نسبت به داشته‌هایش اشراف کامل پیدا کند.

همه باید یاری کنند

سازمان عمران ساحل کارون به عنوان مجری و پیمانکار طرح های گردشگری آبی با نظارت استانداری خوزستان عزم خود را جذب کرده است که این رسالت مهم و استراتژیک استاندار خوزستان را به مرحله اجرا برساند که در این میان نقش دیگر مسئولان کشوری و استانی و نقش اصحاب رسانه در یاری رساندن به سازمان عمران ساحل کارون نقشی بی بدیل و حیاتی به نظر می رسد.

در این راستا هفت پروژه گردشگری در حوزه رودخانه کارون، بهمنشیر و تالاب شادگان اجرا می شود و در مجموع پنج طرح گردشگری نیز از مقطع اهواز تا شهرستان کارون، یک طرح در جزیره شادمانی آبادان و یک طرح نیز در شهرستان شوشتر اجرا می شود که سازمان عمران ساحل کارون تلاش دارد تا در موعد مقرر خود این پروژه ها را آماده بهره برداری کند. همچنین از جمله طرح های گردشگری آبی در مقطع می توان به دیوار ساحلی در اهواز، مجتمع تفریحی اروند در آبادان، پروژه روشنایی در مقطع رودخانه کارون و جزیره شادمانی آبادان نیز اشاره کرد که برای اجرای بهتر این پروژه ها از تمامی اختیارات در حوزه استانداری خوزستان استفاده شده و نظارت بر اجرای آنها نیز بر عهده استانداری خوزستان است.

تمجید معاون رئیس جمهور

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز چندی قبل در جریان سفر به استان خوزستان در این باره اظهار کرد: طرح های گردشگری آبی خوبی در حاشیه کارون به وسیله استانداری خوزستان در دست اجرا است و ما نیز درحد توان از محل منابع ملی به اجرای این طرح ها کمک خواهیم کرد تا این طرح ها به بهره برداری برسند و مورد استفاده مردم و گردشگران قرار گیرند.

مسعود سطانی فر می افزاید: نگاه ما به خوزستان با توجه به ظرفیت های غنی فرهنگی، تاریخی و طبیعی که دارد و نیز به لحاظ عقب ماندگی های ناشی از جنگ، نگاهی ویژه است.

معاون رییس جمهور عنوان می کند: خوزستان اولین استانی است که مقرر شد با آن تفاهمنامه ای داشته باشیم. در این تفاهمنامه بنا شده طرح های گردشگری خوزستان را طی سه سال آینده یعنی از سال ۹۴ تا ۹۶ تعریف و مشخص کنیم. همچنین تقسیم کار صورت گیرد و تعهدات مربوط به تامین منابع مالی نیز پیش بینی شود.

معاون عمرانی استانداری خوزستان نیز در بازدید از پروژه کافه جزیره در ساحل کارون اهواز نیز می گوید: در حال حاضر اقدامات اساسی در زمینه دستور استاندار خوزستان مبنی بر استفاده از ظرفیت های آبی از جمله رودخانه ها به ویژه کارون، تالاب ها، مخازن و سدها صورت گرفته است.

احمد سیاحی در ادامه با اشاره به اینکه برنامه های زیادی با استفاده از این ظرفیت ها برای ایجاد فضای تفریحی و با نشاط در دستور کار داریم، می افزاید: پروژه های آبی گردشگری در سطح استان به ویژه شهر اهواز طبق وعده هایی است که به شهروندان اهوازی داده شده است.

استفاده از ظرفیت های کارون

وی تاکید می کند: استانداری خوزستان برای تسریع در اجرای پروژهای گردشگری آبی در خوزستان هیچ محدودیت اعتباری ندارد و این پروژه ها با هدف بهسازی و زیبایی جلوه ساحل کارون و ایجاد فضای با نشاط برای گذراندن اوقات فراغت سالم خانواده ها و گردشگران از سراسر کشور ایجاد خواهد شد.

نمایی از جزیره شادمانی آبادان

سید شریف حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی نیز در بازدید از پروژه های گردشگری آبی می گوید: بر طبق بازدید صورت گرفته باید گفت که سرعت کار خوب است و در دو ماه کارهای خوبی انجام شده است تا آنجا که یکی از پروژه‌ها تا قبل از سال جدید افتتاح می‌شود.

وی اظهار می کند: در بعضی شهرها حتی از یک رودخانه کاملا بدون عمق هم استفاده می کنند، کاری که ما تاکنون از آن استفاده نکرده ایم و در حال حاضر به دنبال ایجاد شرایطی هستیم که این اتفاق بیفتد.

پروژه های آبی خوزستان

مهدی مداری مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص به طرح های گردشگری آبی با استفاده از ظرفیت آب های رودخانه کارون اشاره می کند و می گوید: برنامه های زیادی با استفاده از ظرفیت های رودخانه کارون برای ایجاد یک فضای تفریحی و با نشاط در دستور کار داریم از جمله اینکه در فضای رودخانه کارون در مقطع اهواز بناست ۱۱ اسکله قایقرانی و رستوران ها به همراه پارکینگ و تآسیسات وابسته احداث شود.

مداری درباره این پروژه‌ها توضیح می دهد: پروژه مجموعه تفریحی، گردشگری و ورزشی گلستان هزار و ۸۰۰ متر زیربنا دارد که شامل رستوران، اسکله (جت اسکی و قایقرانی) است. این پروژه یک ساله است و تاکنون به مدت دو ماه کار آن آغاز شده است. اعتبار اولیه این پروژه دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اعتبار نهایی آن شش میلیارد تومان است. این پروژه تاکنون ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و کارفرمای آن استانداری خوزستان است.

وی ادامه می دهد: پروژه‌دیگر مجموعه تفریحی، گردشگری ورزشی ساحل شرقی، تقاطع خرم‌کوشک است که اعتبار اولیه آن دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اعتبار نهایی آن ۶ میلیارد تومان است و هزار و ۸۰۰ متر زیربنا دارد. این پروژه نیز شامل رستوران، اسکله (جت اسکی و قایقرانی) است.

مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون با اشاره به پروژه پله‌ های سنگی عنوان می کند: پروژه پله‌ های سنگی نیز ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار داشته است و مساحت آن ۵۰۰ متر و کارفرمای این پروژه نیز استانداری خوزستان است.

مداری با اشاره به پروژه احداث کافه جزیره اظهار می کند:‌ کار این پروژه از اوایل مهر ماه آغاز شده است و فاز اول آن تا پایان امسال به اتمام می‌رسد. این پروژه هزار و ۶۰۰ مترمربع مساحت دارد و اعتبار اولیه آن دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و اعتبار نهایی آن شش میلیارد تومان است.

وی از اجرای طرح ساماندهی جزیره شادمانی آبادان در قالب طرح ‌های توسعه زیرساخت ‌های گردشگری استان خوزستان خبر داد و می گوید: پاکسازی جزیره شادمانی و سواحل آن از نخاله‌ های ساختمانی که منظر نازیبایی را ایجاد کرده، نیز در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان عمران ساحل کارون می افزاید: ایجاد کمربند دسترسی پیرامون جزیره و ساحل سازی و سواحل آن و در نهایت تبدیل جزیره شادمانی به جزیره آرامش به منظور توسعه گردشگری در شهرستان آبادان و تشویق اهالی ساکن جزیره برای نگهداری از این مکان گردشگری ارزشمند از دیگر اقدامات این سازمان است.

مداری همچنین از ایجاد مسیرهای پیاده روی، ایجاد روشنایی در سطح جزیره، ایجاد پیست‌ های دوچرخه سواری و نصب آلاچیق و نیمکت، ایجاد زیرساخت‌ های لازم به منظور سرمایه گذاری و تعریف بسترهای سرمایه گذاری، نصب اسکله ‌های شناور و ایجاد فضای سبز و کاشت درخت و گل‌کاری و پشتیبانی آنها خبر داد.

وی تصریح کرد: پروژه جزیره شادمانی در مساحت ۴۸ هکتار واقع در میدان طیب شهرستان آبادان و با اعتبار مصوب ‌هزار و ۳۰۰ میلیارد ریالی از محل منابع استانداری در حال اجرا است.

به نظر می رسد با بهره برداری مناسب از فرصت ‌های سرمایه گذاری گردشگری آبی این استان، صنعت گردشگری در استان خوزستان بیش از پیش رونق و توسعه یافته و شاهد جلب و جذب گردشگران به این ظرفیت ‌های بالقوه استان و اشتغال نیروهای بومی و محلی و در نتیجه ارتقای معیشت و رفاه عمومی مردم استان خوزستان باشیم.

از آنجا که نوع طرحهای گردشگری آبی می توانند بسیار متنوع، کم سرمایه بر، زودبازده، سودآور، دیرپا و با مشتریان روز به افزایش باشند و این ویژگی ها بیشترین تاثیر را در جذب سرمایه گذار و ایجاد اشتغال دارد، در صورتی که این طرح ها و این زمینه فعالیت به درستی معرفی شوند و محدودیت های دست و پاگیر و غالبا بی مورد اداری از پیش پای سرمایه گذاران برداشته شود، امید می رود که سرمایه گذاران تیز بین و عاقبت نگر فراوانی را به خود جلب کنند و بخش بزرگی از مشکل بیکاری در استان از این طریق حل شود.