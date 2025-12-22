تاکید مسئولان المحرق به حضور گسترده هواداران در بازی با استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در یکی از بازیهای مهم خود در فصل جاری روز چهارشنبه ۳ دی در بحرین رو در روی تیم المحرق در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ قرار میگیرد و در صورتی که موفق به شکست حریف خود شود جواز حضور در مرحله حذفی را به دست خواهد آورد.
سایت «alwatannews» بحرین نوشت: تیم المحرق پس از پایان حضورش در رقابتهای داخلی تمام تمرکز خود را معطوف دیدار آسیایی پیشرو در لیگ قهرمانان آسیا ۲ کرده است؛ دیداری حساس که با سطح بالایی از تمرکز و آمادهسازی فشرده همراه شده است.
المحرق پس از برگزاری دیدار هفته هشتم لیگ برتر و کسب پیروزی یک بر صفر برابر تیم البدیع، بلافاصله تمرینات جدی و پرانرژی خود را برای مصاف با استقلال ایران آغاز کرد. در همین راستا این تیم با برپایی اردوی داخلی در هتل «الخلیج» وارد فاز نهایی آمادهسازی برای این مسابقه شدهاند.
کادر فنی و مدیریتی المحرق اهمیت ویژهای برای این دیدار قائل هستند چرا که نتیجه آن نقش تعیینکنندهای در سرنوشت تیم در این رقابتها خواهد داشت. این تیم امیدوار است با کسب نتیجهای مطلوب، جواز صعود به مرحله دوم این رقابت آسیایی را به دست آورد.
در همین حال فضای اطراف باشگاه نیز شاهد بسیج گسترده هواداران برای حمایت از تیم در این دیدار سرنوشتساز است. مسئولان باشگاه با تأکید بر نقش کلیدی تماشاگران از هواداران خواستهاند با حضور پرشور خود بازیکنان را برای ارائه بهترین نمایش در زمین مسابقه همراهی کنند حضوری که در شأن نام و سابقه المحرق در رقابتهای قارهای باشد.
