به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال روز یکشنبه ۹ آذر در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال، در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان فولاد خوزستان بود؛ مسابقهای حساس که در نهایت با پیروزی یک بر صفر شاگردان ریکاردو ساپینتو به پایان رسید و شرایط روحی مناسبی را برای آبیپوشان پیش از دربی ۱۰۶ رقم زد.
استقلال در نیمه نخست عملکرد بهتری نسبت به حریف داشت و با خلق چند موقعیت جدی، جریان بازی را در اختیار گرفت. اما در نیمه دوم روند بازی تغییر کرد و فولاد با افزایش فشار هجومی، فرصتهای بیشتری برای بازگشت به مسابقه پیدا کرد.
درخشش آنتونیو آدان، سنگربان اسپانیایی استقلال، از مهمترین نکات دیدار بود. او در حساسترین صحنه مسابقه با واکنشی تماشایی، ضربه پنالتی ساسان انصاری کاپیتان فولاد را مهار کرد تا نقش کلیدی در کسب سه امتیاز داشته باشد.
با این حال، مصدومیت مهران احمدی، هافبک پرتلاش استقلال، از خبرهای ناگوار این بازی بود. احمدی در نیمه نخست دچار آسیبدیدگی شد و خیلی زود زمین را ترک کرد تا حضورش در دیدار مهم جمعه مقابل پرسپولیس در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
استقلالیها اکنون همچون پرسپولیس با برد به استقبال هفته دوازدهم میروند و خود را برای یکی از حساسترین مصافهای فصل آماده میکنند.
استقلال به پیروزی مقابل فولاد لازم داشت
مجتبی انصافی پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد این تیم در بازی با فولاد اظهار داشت: این پیروزی برای استقلال کاملاً لازم بود و از نظر روحی تیم را در وضعیت بسیار بهتری قرار داد. برخی بازیکنان از نظر فردی هم شرایط مطلوبی پیدا کردند و احساس میکنم استقلال در مسیر بازگشت به فرم خوب قرار دارد. نه اینکه بگوییم تیم در شرایط ایدهآل است، اما بازیکنان کلیدی دوباره به سطح واقعی خود نزدیک شدهاند.
او درباره عملکرد رامین رضائیان نیز گفت: بهنظرم رامین نسبت به بازیهای قبل خیلی بهتر شده و در حال بازگشت به شرایط مناسب خودش است. نیمکتنشینی اخیر تلنگر خوبی برای او بود تا احساس نکند همیشه و در هر شرایطی جایگاه ثابتی دارد.
این پیشکسوت استقلال درباره گلزنی سحرخیزان نیز اظهار داشت: گلزدنش اتفاق بسیار خوبی بود و میتواند از نظر روحی به او کمک بزرگی کند. او باید شرایط خودش را بهتر کند تا در ادامه فصل و بازیهای مهمی که استقلال در پیش دارد بتواند کمک بیشتری به ساپینتو کند.
مشکلات بزرگ استقلال در فاز دفاعی
انصافی با اشاره به عملکرد تیمی استقلال تأکید کرد: بهطور کلی استقلال روز خوبی را پشت سر گذاشت و از برد تیم پیش از دربی خوشحال شدم. اما از نظر فنی استقلال دو سه مشکل جدی دارد. اگر این مشکلات حل نشود، حتی مقابل پرسپولیس هم دچار دردسر میشود.
او توضیح داد: در فاز حمله، استقلال پرسینگ منظمی ندارد و بازیکنان بهصورت فردی فشار میآورند. این موضوع باعث میشود فاصله بین مدافع و مهاجم زیاد شود. در بازی با فولاد هم این مشکل دیده شد و استقلال در انتقال توپ و بازیسازی دچار مشکل بود. هافبک دفاعی استقلال توپهای دوم را بهخوبی جمع نمیکند و همین مسئله باعث میشود تیم حریف بهراحتی پشت محوطه جریمه صاحب توپ شود. یکی از بزرگترین ضعفهای استقلال این است که حریفان از کنارهها خیلی راحت ارسال میکنند. مدافعان استقلال در حالت منتومن عملکرد خوبی ندارند و بارها از این ناحیه آسیب میبینند.
او ادامه داد: البته استقلال در حمله بهخصوص از کنارهها بهخاطر حضور رامین رضائیان وضعیت خوبی دارد. رضائیان در اضافهشدن به خط حمله بسیار مؤثر است و مهاجمان هم جابهجاییهای خوبی دارند.
واکنش انصافی به انتقاد ساپینتو از عارف آقاسی
انصافی درباره صحبتهای اخیر ریکاردو ساپینتو که از رفتار عارف آقاسی و ادعای او درباره مصدومیت انتقاد کرده بود، گفت: بهنظر من استقلال اصلاً نباید با عارف آقاسی قرارداد میبست. چند سال قبل هم فرهاد مجیدی صراحتاً گفته بود که این بازیکن دلش با استقلال نیست. آقاسی بازیکن حاشیهداری است و رفتارهایش نشان میدهد تمرکز لازم را ندارد.
او افزود: باشگاه استقلال تیم بزرگی است. هر بازیکنی که به استقلال میآید، بهسرعت شناخته میشود و میتواند از اعتبار این باشگاه بهره ببرد. بهنظرم تصمیم کادر فنی درباره برخورد با آغاسی کاملاً درست بوده؛ چون اگر این تصمیم گرفته نمیشد، بازیکنان دیگر هم مدیریت را ضعیف تصور میکردند.
پیشبینی انصافی از دربی ۱۰۶
این پیشکسوت استقلال درباره نتیجه دربی ۱۰۶ گفت: اگر استقلال در فاز دفاعی پرسینگ خوبی داشته باشد، مطمئنم میتواند دربی را ببرد. استقلال در فاز هجومی مشکل خاصی ندارد و بهویژه از کنارهها فوتبال روان و تکضرب خوبی ارائه میدهد. تنها نگرانی من ارسالهای حریف از جناحین است. اگر مدافعان استقلال بتوانند منتومن دقیق کار کنند، استقلال شانس بالایی برای پیروزی دارد.
