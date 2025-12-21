  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱ دی ۱۴۰۴، ۰:۰۶

اعتراف تل‌آویو به اثربخشی موشک‌های ایران؛ خساراتی که رسانه‌ای نشد

یک رسانه صهیونیستی اذعان کرد که در جریان جنگ با ایران، موشک‌های ایرانی خسارات و تلفات مهمی به رژیم صهیونیستی وارد کرده که تاکنون به‌طور رسمی درباره آن اطلاع‌رسانی نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی «کان» اعلام کرد که در جریان جنگ با ایران، چندین موشک ایرانی به اهدافی مهم اصابت کرده‌اند که از سوی مقامات تل‌آویو رسانه‌ای نشده و در چارچوب آنچه «روایت موفقیت» اسرائیل خوانده می‌شود، مدیریت و پنهان شده است.

بر اساس این گزارش، با وجود تلاش دستگاه‌های سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی برای نمایش موفقیت‌آمیز بودن عملکرد سامانه‌های دفاعی، موشک‌های ایرانی در عمل کارایی بالایی داشته و تأثیرگذاری آن‌ها قابل توجه بوده است.

این رسانه صهیونیستی تأکید کرده است که کارآمدی موشک‌های ایرانی، واقعیتی میدانی بوده که در روایت رسمی جنگ بازتاب نیافته و افکار عمومی اسرائیل از جزئیات آن بی‌اطلاع مانده است.

این اعتراف در شرایطی مطرح می‌شود که پس از تقابل مستقیم و بی‌سابقه میان ایران و رژیم صهیونیستی، تل‌آویو تلاش گسترده‌ای را برای کنترل پیامدهای روانی، امنیتی و رسانه‌ای این درگیری در پیش گرفته است. کارشناسان معتقدند سانسور اطلاعات مربوط به خسارات و تلفات، بخشی از راهبرد رژیم صهیونیستی برای حفظ بازدارندگی ادعایی و جلوگیری از تضعیف جبهه داخلی به شمار می‌رود.

کد خبر 6697669

