به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی «کان» اعلام کرد که در جریان جنگ با ایران، چندین موشک ایرانی به اهدافی مهم اصابت کرده‌اند که از سوی مقامات تل‌آویو رسانه‌ای نشده و در چارچوب آنچه «روایت موفقیت» اسرائیل خوانده می‌شود، مدیریت و پنهان شده است.

بر اساس این گزارش، با وجود تلاش دستگاه‌های سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی برای نمایش موفقیت‌آمیز بودن عملکرد سامانه‌های دفاعی، موشک‌های ایرانی در عمل کارایی بالایی داشته و تأثیرگذاری آن‌ها قابل توجه بوده است.

این رسانه صهیونیستی تأکید کرده است که کارآمدی موشک‌های ایرانی، واقعیتی میدانی بوده که در روایت رسمی جنگ بازتاب نیافته و افکار عمومی اسرائیل از جزئیات آن بی‌اطلاع مانده است.

این اعتراف در شرایطی مطرح می‌شود که پس از تقابل مستقیم و بی‌سابقه میان ایران و رژیم صهیونیستی، تل‌آویو تلاش گسترده‌ای را برای کنترل پیامدهای روانی، امنیتی و رسانه‌ای این درگیری در پیش گرفته است. کارشناسان معتقدند سانسور اطلاعات مربوط به خسارات و تلفات، بخشی از راهبرد رژیم صهیونیستی برای حفظ بازدارندگی ادعایی و جلوگیری از تضعیف جبهه داخلی به شمار می‌رود.