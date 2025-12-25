به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت به نقل از یک مقام صهیونیست در راستای سیاست این رژیم مبنی بر بزرگنمایی خطر توان موشکی دفاعی ایران مدعی شد که تهدید موشکی ایران جدی است و نتانیاهو اطلاعاتی را در این زمینه به ترامپ ارائه خواهد کرد.
در حالی که ایران تاکنون از توان تسلیحاتی و موشکی خود برای آغاز جنگ استفاده نکرده و تنها در چارچوب عملیاتهای دفاعی از این توانمندی بهره برده است، این روزنامه صهیونیستی که به نظر میرسد به دنبال افزایش فشار روانی بر افکار عمومی ایران است، مدعی شده که تل آویو در صورت عدم مهار برنامه موشکی ایران توسط واشنگتن، گزینه رویارویی با ایران را بررسی میکند.
پیش از این نیز شبکه «ان بی سی نیوز» در گزارشی اعلام کرد که مقامهای اسرائیلی معتقدند که ایران پس از حملات ماههای گذشته نه تنها توان بازسازی زیرساختهای دفاع موشکی خود را دارد، بلکه با سرعتی بالاتر از گذشته در حال توسعه برنامه موشکهای بالستیک است، مسئلهای که بهطور مشخص موجب نگرانی بنیامین نتانیاهو و محافل امنیتی تلآویو شده و اکنون بهعنوان بهانهای تازه برای توجیه اقدام نظامی علیه ایران مطرح میشود.
این فضاسازی در حالی صورت میگیرد که آمریکا خود در حملات نظامی خردادماه علیه ایران نقش مستقیم و تعیینکننده داشت. در چنین شرایطی، تلاش برای القای نقش مستقل یا جداگانه صهیونیستهای اشغالگر، با واقعیتهای میدانی همخوانی ندارد و آمریکا عملاً شریک کامل این اقدامات و طراح اصلی روایت تهدید به شمار میرود.
برخلاف تمرکز رسانهای بر موضوع هستهای، آنچه به اذعان منابع آمریکایی و اسرائیلی «نگرانی فوریتر» تلقی میشود، پیشرفت سریع برنامه دفاع موشکی ایران و توان بالقوه تولید انبوه موشکهاست. از نگاه تلآویو، افزایش کمی و کیفی توان موشکی ایران نه تنها معادلات نظامی را تغییر میدهد، بلکه سطح بازدارندگی ایران را تقویت کرده و امکان تکرار سناریوهای تجاوزکارانه را برای رژیم صهیونیستی پرهزینهتر میکند.
