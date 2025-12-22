به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، لیندسی گراهام سناتور آمریکایی در گفتگو با روزنامه صهیونیستی جروزالم پست، نسبت به افزایش توانمندیهای موشکی ایران هشدار داد و تأکید کرد که «موشکهای بالستیک ایران اکنون قادر به نفوذ به سامانه ضد موشکی گنبد آهنین اسرائیل هستند.»
وی با اشاره به اینکه موشکهای بالستیک ایران دارای قابلیتهای پیشرفتهای هستند که به آنها امکان نفوذ به سامانه ضد هوایی اسرائیل را میدهد، افزود که این پیشرفت یک تهدیدی جدی است که کمتر از برنامه هستهای ایران نیست.
اظهارات گراهام امروز در روزنامه جروزالم پست و پس از سفر وی به تلآویو صورت گرفت. این سناتور جمهوریخواه تلاشهای تهران برای توسعه برنامه موشکهای بالستیک خود را خطری «راهبردی و فزاینده» برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد که «این موشکها در صورت ادامه توسعه، ممکن است سامانههای ضدهوایی اسرائیل، به ویژه گنبد آهنین را که یکی از مهمترین خطوط دفاعی در برابر حملات موشکی است، تضعیف کنند.»
گراهام افزود که این پرونده در دستور کار دیدار آتی بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا قرار خواهد گرفت.
این سناتور آمریکایی بر تقویت ائتلاف بین واشنگتن و تلآویو تأکید کرد و گفت که هر تهدیدی که اسرائیل را هدف قرار دهد، مستقیماً بر منافع آمریکا تأثیر میگذارد.
روز شنبه نیز شبکه «انبیسینیوز» آمریکا به نقل از مقامهای رژیم صهیونیستی، فضاسازی جدیدی را از سوی تل آویو به بهانه گسترش برنامه دفاعی موشکهای بالستیک ایران، مطرح کرد.
به نوشته انبیسینیوز مقامهای رژیم صهیونیستی معتقدند ایران در حال گسترش برنامه دفاعی موشکهای بالستیک خود است و خود را برای طرح این موضوع در دیدار آتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده میکنند، موضوعی که به باور آنها تهدیدی جدید به شمار میرود.
طبق منابع ان بی سی نیوز، بخشی از استدلال ادعایی نتانیاهو این خواهد بود که اقدامات ایران نهتنها اسرائیل، بلکه کل منطقه از جمله منافع آمریکا را نیز تهدید میکند و انتظار میرود نخست وزیر اسرائیل گزینههایی را به ترامپ ارائه دهد که در آنها آمریکا بتواند به عملیات نظامی جدید علیه ایران بپیوندد یا از آن حمایت کند. (جزئیات بیشتر)
