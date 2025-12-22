به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله ران بروسر سفیر رژیم صهیونیستی در برلین در راستای ادعای همیشگی این رژیم مبنی بر گسترش یهودستیزی در جهان سخنانی را علیه دولت آلمان مطرح کرد.
وی مدعی شد که یهود ستیزی در آلمان از سمت گروههای چپ گرا، راست گرا و اسلامی گسترش پیدا کرده و از نظر وی گروههای چپ گرا خطرناکتر هستند.
بروسر ادعا کرد که برخی طرفها در جریان چپ گرای آلمان از حماس حمایت کرده و تفکرات این جنبش را به صورت پنهانی گسترش میدهند. آنها از آزادی بیان سوء استفاده میکنند! دانشجویانی که مسبب گسترش یهود ستیزی هستند باید اخراج شوند.
وی گفت: هنرمندان اسرائیلی به جشنوارهها دعوت نمیشوند و مجبور هستند هویت خود را پنهان کنند.
این در حالی است که آلمان در جریان نسل کشی فلسطینیها در نوار غزه حمایتهای سیاسی و نظامی گستردهای را از رژیم صهیونیستی به عمل آورد.
