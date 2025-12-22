به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با ادعای دروغین گسترش یهودستیزی در جهان، از یهودیان ساکن کشورهای غربی خواست به اراضی اشغالی مهاجرت کنند.
وی در جریان نشست حزب لیکود و برگزاری مراسم عید حانوکا گفت: از یهودیان انگلیس، فرانسه، استرالیا، کانادا و بلژیک میخواهم به اسرائیل مهاجرت کنند.
ساعر اضافه کرد: چرا فرزندان خود را در چنین فضایی بزرگ میکنید! به سرزمین خودتان بیایید. ما با آغوش باز منتظر شما هستیم!
این درخواست ساعر بعد از آن مطرح میشود که مقامات صهیونیست به مناسبتهای مختلف نسبت به کاهش شدید مهاجرت به اراضی اشغالی و افزایش مهاجرت معکوس از این منطقه به دلیل ناامنی و احتمال وقوع حملات علیه صهیونیستها هشدار دادهاند.
