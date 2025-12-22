  1. بین الملل
۱ دی ۱۴۰۴، ۷:۰۷

کشف سیستم جاسوسی مخفی اسرائیل در لبنان

ارتش لبنان با اشاره به تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور از کشف یک سیستم جاسوسی متعلق به این رژیم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، ارتش لبنان اعلام کرد که سیستم جاسوسی مخفی رژیم صهیونیستی مجهز به دوربین را در جنوب این کشور کشف و شناسایی کرد.

در بیانیه ارتش لبنان آمده است که یگان نظامی مختصص موفق شد این سیستم جاسوسی رژیم صهیونیستی را در منطقه یارون واقع در بنت جبیل کشف و منهدم کند. این اقدام در راستای عملیات نیروهای ارتش برای پاکسازی مناطق جنوبی و در سایه تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

فرماندهی ارتش لبنان از شهروندان این کشور خواست از اجسام مشکوک دور بوده و به آنها دست نزنند.

این نخستین باری نیست که تجهیزات جاسوسی رژیم صهیونیستی در مناطق مختلف جنوب لبنان شناسایی و کشف می‌شود.

