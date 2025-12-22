  1. سیاست
  2. سایر
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

ابلاغ اجرای دور جدید عملیات روانی رژیم اسرائیل درباره حمله به ایران

ابلاغ اجرای دور جدید عملیات روانی رژیم اسرائیل درباره حمله به ایران

یک منبع آگاه از ابلاغ اجرای دور جدیدی از عملیات روانی رژیم اسرائیل درباره حمله به ایران خبر داد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ابلاغ اجرای دور جدیدی از عملیات روانی رژیم اسرائیل درباره حمله به ایران خبر داد و اظهار کرد: این دستورالعمل به شبکه‌ای از مرتبطین رسانه‌ای، سیاسی و شبه‌تحلیلی در سطح بین‌المللی منتقل شده است.

وی افزود: محور اصلی این عملیات القای گزینه نظامی قریب‌الوقوع علیه ایران و ایجاد فضای فوریت در افکار عمومی غربی است، در حالی که شواهد میدانی از آمادگی عملی برای اقدام مستقیم حکایت ندارد.

این منبع آگاه تصریح کرد: بزرگ‌نمایی توان نظامی، برجسته‌سازی اختلافات داخلی ایران و القای همراهی متحدان غربی از مؤلفه‌های ثابت این خط عملیات روانی است که از طریق رسانه‌های جریان اصلی، اندیشکده‌ها و منابع امنیتی نزدیک به تل‌آویو بازتولید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این فضاسازی افزایش فشار سیاسی و روانی، تأثیرگذاری بر محاسبات منطقه‌ای و مدیریت فضای دیپلماتیک است.

این منبع آگاه متذکر شد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد اثرگذاری این‌گونه عملیات بدون تحرکات واقعی میدانی محدود و مقطعی است و بیشتر مصرف رسانه‌ای و روانی دارد.

کد خبر 6697983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
      2 0
      پاسخ
      به هرحال چهار چشمی مواظب باشید مردم حوصله جنگ ندارن.
      • یک ایرانی IR ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۱
        1 0
        سلام. مردم حوصله زورگویی و تسلیم ندارن. ایرانی جماعت به زورگو باج نمیده.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها