ابلاغ اجرای دور جدید عملیات روانی رژیم اسرائیل درباره حمله به ایران

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ابلاغ اجرای دور جدیدی از عملیات روانی رژیم اسرائیل درباره حمله به ایران خبر داد و اظهار کرد: این دستورالعمل به شبکه‌ای از مرتبطین رسانه‌ای، سیاسی و شبه‌تحلیلی در سطح بین‌المللی منتقل شده است.

وی افزود: محور اصلی این عملیات القای گزینه نظامی قریب‌الوقوع علیه ایران و ایجاد فضای فوریت در افکار عمومی غربی است، در حالی که شواهد میدانی از آمادگی عملی برای اقدام مستقیم حکایت ندارد.

این منبع آگاه تصریح کرد: بزرگ‌نمایی توان نظامی، برجسته‌سازی اختلافات داخلی ایران و القای همراهی متحدان غربی از مؤلفه‌های ثابت این خط عملیات روانی است که از طریق رسانه‌های جریان اصلی، اندیشکده‌ها و منابع امنیتی نزدیک به تل‌آویو بازتولید می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی این فضاسازی افزایش فشار سیاسی و روانی، تأثیرگذاری بر محاسبات منطقه‌ای و مدیریت فضای دیپلماتیک است.

این منبع آگاه متذکر شد: تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد اثرگذاری این‌گونه عملیات بدون تحرکات واقعی میدانی محدود و مقطعی است و بیشتر مصرف رسانه‌ای و روانی دارد.