اعلام زمان احتمالی آغاز مرحله دوم آتش بس غزه

وزیر خارجه مصر به زمان احتمالی آغاز مرحله دوم توافق آتش بس غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر اعلام کرد که این کشور با همکاری کشورهای دوست برای ورود فوری به مرحله دوم توافق آتش بس غزه تلاش می‌کند.

وی اضافه کرد، این اقدام بسیار حائز اهمیت است و باید گام‌های مهمی از جمله عقب نشینی رژیم صهیونیستی از نوار غزه، مسائل مرتبط با منحصر کردن سلاح، استقرار نیروهای بین المللی و تشکیل شورای صلح و استقرار کمیته اداری فلسطین برای به دست گرفتن کنترل نوار غزه برداشته شود.

عبدالعاطی تصریح کرد: تماس‌ها در این خصوص همچنان برقرار است و امیدواریم طی ماه ژانویه آتی شاهد ورود به مرحله دوم آتش بس غزه و استقرار کمیته فلسطینی در این باریکه باشیم.

وی به نقض روزانه مفاد آتش بس در نوار غزه اشاره کرد و گفت که باید نیروهای بین المللی مستقر شوند تا عامل این تجاوزات را مشخص کنند.

