گردهمایی پژوهشگران فناوری اطلاعات از ۶ کشور در کنفرانس IKT ۲۰۲۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مسعود شفیعی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس انجمن ای سی تی با اشاره به برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش (IKT ۲۰۲۵) از ۲ تا ۴ دی ماه سال جاری گفت: این رویداد اهدافی چون تقویت مرجعیت علمی کشور در حوزه فناوری اطلاعات و دانش را دنبال می‌کند و بستری منسجم برای گردهمایی پژوهشگران، دانشگاهیان، متخصصان صنعت، فناوران و سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی را فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه شانزدهمین دوره این کنفرانس توسط انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد شد، اظهار کرد: IKT ۲۰۲۵ با رویکردی آینده‌نگر، تمرکز خود را بر فناوری‌های نوظهور، هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند، زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته و تحول دیجیتال قرار داده است و تلاش می‌کند نقش مؤثری در جهت‌دهی به پژوهش‌ها و نوآوری‌های فناورانه در کشور ایفا کند در این راستا در این دوره از کنفرانس دانشمندان کشورهای آمریکا، اسپانیا، کانادا، هلند، مالزی و نیوزلند بصورت حضوری و مجازی حضور دارند.

شفیعی اظهار کرد: در این دوره، کنفرانس حدود ۲۰۰ مقاله علمی از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی به دبیرخانه ارسال شد که پس از طی فرآیند داوری تخصصی و چندمرحله‌ای، ۱۱۶ مقاله برای ارائه در کنفرانس پذیرش شده‌اند. از این تعداد، ۹۵ مقاله به‌صورت سخنرانی و حدود ۲۰ مقاله در قالب پوستر علمی ارائه خواهد شد. ارائه‌های علمی در قالب ۱۶ نشست تخصصی سازمان‌دهی شده‌اند که هر نشست به یکی از حوزه‌های کلیدی و راهبردی فناوری اطلاعات اختصاص دارد.

رئیس انجمن ای سی تی محورهای علمی این کنفرانس را شامل فناوری‌های هوشمند و نوظهور شامل اینترنت اشیا، شهر هوشمند، دوقلوی دیجیتال، فناوری‌های پهپادی، خودروهای خودران و سامانه‌های پیشرفته، "شبکه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی و محاسباتی نوین شامل نسل‌های جدید شبکه‌های مخابراتی، رایانش ابری، لبه و مه، سامانه‌های توزیع‌شده و شبکه‌های هوشمند"، "هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل داده با تمرکز بر کاربردهای صنعتی، سیستم‌های تصمیم‌یار، تعامل انسان و ماشین و علوم شناختی"، "امنیت و اعتماد در سامانه‌های فناوری اطلاعات شامل امنیت سایبری، حریم خصوصی، رمزنگاری‌های نوین و امنیت سامانه‌های هوشمند"، "اقتصاد دیجیتال، کسب‌وکار الکترونیکی و تحول دیجیتال در صنعت، جامعه و حکمرانی" و "طراحی دیجیتال، معماری سامانه‌ها و مهندسی نرم‌افزار با رویکرد نوآوری، مقیاس‌پذیری و پایداری" دانست.

به گفته وی "طرح‌ها، تجارب صنعتی و مطالعات کاربردی با هدف نمایش دستاوردهای واقعی و تجربیات موفق در پیاده‌سازی فناوری اطلاعات از دیگر محورهای این کنفرانس به شمار می‌رود.

شفیعی خاطر نشان کرد: در کنار بخش مقالات، ۱۴ کارگاه آموزشی و تخصصی در روز پنج‌شنبه ۴ دی با ارائه پژوهشگران از کشورهای ایران، اسپانیا، هلند، مالزی و نیوزیلند در برنامه کنفرانس پیش‌بینی شده است. این کارگاه‌ها با رویکردی کاربردمحور طراحی شده‌اند و موضوعاتی همچون کاربردهای پیشرفته هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، امنیت سایبری، فناوری‌های نرم‌افزاری نوین، تعامل انسان و سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های تحول‌آفرین را پوشش می‌دهند. هدف از برگزاری این کارگاه‌ها، ارتقای مهارت‌های عملی، آشنایی با ابزارها و فناوری‌های روز و ایجاد پیوند مؤثر میان دانش نظری و کاربردهای صنعتی است.

وی برگزاری میزگردهای تخصصی برای تبادل نظر مستقیم میان کارشناسان، پژوهشگران، فعالان صنعت و سیاستگذاران، معرفی برترین محصولات و آثار نوآورانه، پروژه‌های دانشجویی، طرح‌های صنعتی و فناوران را از دیگر برنامه‌های جنبی این رویداد نام برد و افزود: محورهای میزگردها به این شرح است:

مسئله انرژی و نقش فناوری اطلاعات: بررسی کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت بهینه انرژی و توسعه راهکارهای پایدار

تأثیر هوش مصنوعی در مهندسی و آموزش مهارت: تحلیل نقش هوش مصنوعی در فرآیندهای مهندسی و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی

حکمرانی داده در عصر هوش مصنوعی: بررسی سیاست‌ها، استانداردها و چارچوب‌های مدیریت داده و تضمین کیفیت و امنیت آن در محیط‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

اقتصاد دیجیتال از دید بلوغ فناوری‌های مالی: تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد دیجیتال و نقش فناوری‌های مالی در توسعه پایدار

امنیت سایبری از دیدگاه IOT : بررسی تهدیدات و الزامات امنیتی در سامانه‌های عملیاتی و فناوری اطلاعات و هم‌افزایی میان OT و IT

شفیعی تاکید کرد: مقالات انگلیسی پذیرفته‌شده این کنفرانس در پایگاه معتبر IEEE Xplore نمایه خواهند شد و مقالات فارسی نیز در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می‌شوند. این موضوع جایگاه بین‌المللی کنفرانس را تقویت کرده و امکان دیده‌شدن جهانی دستاوردهای علمی پژوهشگران را فراهم می‌سازد. همچنین، مقالات برتر امکان چاپ در فصلنامه‌های علمی معتبر را با شرایط تسهیل‌شده خواهند داشت.

وی اضافه کرد: پروفسور علی اکبر جلالی؛ دانشگاه مریلند و Dr.Shohin Aheleroff: دانشگاه اوکلند از سخنران کلیدی این کنفرانس هستند.