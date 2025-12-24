نیروی انسانی متخصص مهمترین مولفه تامین امنیت سایبری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، نوروززاده رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، امروز در همایش امنیت سایبری صنعت پتروشیمی کردستان با بیان این خبر افزود: در تمام دنیا، ضعیف‌ترین جز امنیت سایبری «نیروی انسانی» است.

عضو ستاد توسعه علوم و فناوری افتا گفت: در ایجاد امنیت سایبری پایدار با تاب آوری لازم، همه ارکان نظام اعم از سیاست گذاران، دانشگاهیان، نخبگان، بخش خصوصی و سازمان‌های دارای زیرساخت باید به وظایف خود عمل کنند. بازبینی سیاستهای ابلاغی، اصلاح فرایندها و نوع تعامل با نیروی انسانی باید در دستور کار همه قرار گیرد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، آموزش نیروی انسانی، طراحی معماری شبکه امن، محدودسازی دسترسی‌ها و عدم اعطای دسترسی راه دور به پیمانکاران را وظیفه همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی عنوان کرد.

نوروززاده افزود: با پیگیری‌های انجام شده، برای حمایت از متخصصین حوزه فناوری اطلاعات و امنیت، هم اکنون طرحی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ستاد افتا در حال بررسی است که در صورت تصویب بخشی از مشکلات این حوزه بر طرف خواهد شد.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، با بیان اینکه حوزه انرژی فقط یک صنعت نیست بلکه از مهمترین مؤلفه‌های امنیت پایدار یک نظام است بطوری‌که امنیت و اقتصاد ملی هر کشوری به آن وابسته است افزود: حوزه انرژی صرفاً" یک حوزه تخصصی نیست بلکه حوزه مؤثر بر امنیت ملی است چون با زندگی روزمره مردم ارتباط مستقیم و غیرقابل انکار دارد.

نوروززاده می‌گوید: حمله سایبری به زیرساخت‌های حوزه استراتژیک انرژی، فقط یک خرابکاری صنعتی نیست، تهدید جان شهروندان است و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ما باید در دستورالعمل‎‌ها و آئین نامه‌های (پروتکل‌ها) امنیت سایبری به طور جدی، تجدیدنظر کنیم.

وی افزود: همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دارای زیرساخت حیاتی موظفند در حوزه امنیت سایبری برنامه‌ریزی پویا و کارآمد داشته و از اشراف کامل در این باره برخوردار باشند.

نوروززاده گفت: در دنیا برای طراحی و پیاده‌سازی صنعت انرژی اغلب بین دو تا ۳ درصد هزینه راه‌اندازی، صرف امنیت سایبری می‌شود که معمولاً در کشور ما به این مسئله توجهی نمی‌شود.

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا گفت: مرکز افتا، از راه‌اندازی آزمایشگاه در حوزه OT، آزمایشگاه‌های اصالت سنجی در استان‌های صنعتی، تربیت نیرو و همچنین مرکز عملیات امنیت سایبری(SOC) صنعتی حمایت می‌کند و حتماً" کمک خواهد کرد و از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و صنایع بزرگ در این زمینه هم، استقبال می‌کند.