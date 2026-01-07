به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مقدسی عضو کمیسیون مجمع ملی جوانان ایران در آئین دریافت «دیپلم افتخار پیشگامان اقتصاد دیجیتال» که از سوی انجمن کارفرمایی اقتصاد فناورمحور به وی اهدا شد، بر ضرورت تقویت همافزایی میان دولت، بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری برای توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
مقدسی در این مراسم با قدردانی از انجمن کارفرمایی اقتصاد فناورمحور، اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال تنها یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای افزایش بهرهوری، خلق ارزش افزوده و ارتقای رقابتپذیری اقتصاد ملی است و تحقق آن نیازمند نگاه راهبردی و همکاری همهجانبه بازیگران این حوزه میباشد.
وی با اشاره به نقش نیروی انسانی متخصص و جوانان خلاق در پیشبرد اقتصاد دیجیتال افزود: سرمایهگذاری در آموزش، حمایت از ایدههای نوآورانه و ایجاد بسترهای پایدار برای رشد کسبوکارهای فناورانه، از مهمترین الزامات حرکت در مسیر اقتصاد دانشبنیان است.
مقدسی همچنین با تأکید بر نقش تشکلهای کارفرمایی و نهادهای تخصصی در ساماندهی زیستبوم فناوری کشور تصریح کرد: انجمنهای تخصصی میتوانند با ایجاد شبکهسازی مؤثر، انتقال تجربه و تقویت ارتباط میان بخشهای مختلف اقتصادی، مسیر توسعه اقتصاد فناورمحور را هموار سازند.
وی با اشاره به نقش بازارهای مالی نوین، تأکید کرد: توسعه اقتصاد دیجیتال بدون ارتقای سواد مالی، شفافیت، تنظیمگری هوشمند و بهرهگیری مسئولانه از ظرفیتهای بازارهای مالی بینالمللی امکانپذیر نخواهد بود.
