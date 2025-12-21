تشکیل شورای راهبردی صنعت دام کشور در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مسعودی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: کمیسیون کشاورزی با حضور مدیران اتحادیه‌های دامداران سراسر کشور برگزار شد تا راهکارهای حمایت و توسعه صنعت دامپروری کشور بررسی شود.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد اتاق تعاون ایران با حضور مدیران اتحادیه‌های دامداران سراسر کشور، شورای راهبردی صنعت دام کشور در تمامی مسائل مربوط به دام سبک و سنگین حضور فعال داشته باشد و با هدایت مدیران اتحادیه‌های تعاونی دامداران سراسر کشور، صدای واحدی برای این صنعت ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به واگذاری مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه تهیه، تأمین، توزیع و تنظیم بازار گوشت قرمز به اتاق تعاون ایران، این جلسه با هدف همسویی تمام تشکل‌های کشوری برگزار شد.

وی همچنین گفت: مدیران اتحادیه‌ها ضمن نظر مساعد، توافق کردند که شورای عالی تشکل‌های دام کشور در اتاق تعاون ایران شکل گیرد و تمام تصمیم‌گیری‌ها با حضور مدیران تشکل‌های سراسری اتخاذ شود و پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه توسط این مجمع انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: این نشست فرصتی برای گردهم آمدن ارکان مهم صنعت دامپروری کشور فراهم کرد تا با اجماع و هماهنگی با دولت، در تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان این صنعت نقش مؤثری ایفا کنند.

گفتنی است پیگیری مسائل و مشکلات تولید، ارائه پیشنهادات و راه حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بهبود تولید کشور، حضور در جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از دیگر مصوبات این نشست بود.