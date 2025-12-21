  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۹

تشکیل شورای راهبردی صنعت دام کشور در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران

تشکیل شورای راهبردی صنعت دام کشور در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران

کمیسیون کشاورزی با حضور مدیران اتحادیه‌های دامداران سراسر کشور برگزار شد تا راهکارهای حمایت و توسعه صنعت دامپروری کشور مورد بررسی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مسعودی، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت: کمیسیون کشاورزی با حضور مدیران اتحادیه‌های دامداران سراسر کشور برگزار شد تا راهکارهای حمایت و توسعه صنعت دامپروری کشور بررسی شود.

وی افزود: در این جلسه مقرر شد اتاق تعاون ایران با حضور مدیران اتحادیه‌های دامداران سراسر کشور، شورای راهبردی صنعت دام کشور در تمامی مسائل مربوط به دام سبک و سنگین حضور فعال داشته باشد و با هدایت مدیران اتحادیه‌های تعاونی دامداران سراسر کشور، صدای واحدی برای این صنعت ایجاد شود.

وی ادامه داد: با توجه به واگذاری مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه تهیه، تأمین، توزیع و تنظیم بازار گوشت قرمز به اتاق تعاون ایران، این جلسه با هدف همسویی تمام تشکل‌های کشوری برگزار شد.

وی همچنین گفت: مدیران اتحادیه‌ها ضمن نظر مساعد، توافق کردند که شورای عالی تشکل‌های دام کشور در اتاق تعاون ایران شکل گیرد و تمام تصمیم‌گیری‌ها با حضور مدیران تشکل‌های سراسری اتخاذ شود و پیگیری‌های لازم تا حصول نتیجه توسط این مجمع انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران تاکید کرد: این نشست فرصتی برای گردهم آمدن ارکان مهم صنعت دامپروری کشور فراهم کرد تا با اجماع و هماهنگی با دولت، در تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان این صنعت نقش مؤثری ایفا کنند.

گفتنی است پیگیری مسائل و مشکلات تولید، ارائه پیشنهادات و راه حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای بهبود تولید کشور، حضور در جلسات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از دیگر مصوبات این نشست بود.

کد خبر 6696814
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها