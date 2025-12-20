سویه جدید تب برفکی در وضعیت مهار است

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیاله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: سویه جدید تب برفکی موسوم به SAT۱ در شهریور امسال ابتدا از مرزهای غربی کشور و بهویژه استانهای کردستان، آذربایجان غربی وارد شد و در ادامه به دلیل جابجایی دام در برخی استانها از جمله البرز و تهران گسترش یافت.
وی ادامه داد: تمرکز بالای دامداریهای صنعتی دام سنگین در استان تهران و همراهی نکردن اولیه برخی دامداران با تیمهای سازمان دامپزشکی، موجب شدت بیماری در این استان گسترش یابد.
وی اظهار کرد: با اعمال تدابیر اجرایی، نظارتهای میدانی و همکاریهای بعدی، خوشبختانه اکنون میتوان گفت سویه جدید تب برفکی در دامداریهای صنعتی دام سنگین مهار شده و تنها دامهای مبتلای قبلی تحت پیگیری و واکسیناسیون قرار دارند.
رشنو با اشاره به تمرکز فعلی سازمان دامپزشکی بر دام سبک و دامداریهای سنتی تصریح کرد: با توجه به حساسیت دام سبک بهویژه در فصل زایش و بارداری که از نیمه زمستان آغاز میشود، برنامههای کنترلی و پیشگیرانه بهصورت متمرکز در این بخش دنبال میشود تا از گسترش احتمالی بیماری جلوگیری شود.
واردات و تزریق گسترده واکسن سویه جدید تب برفکی
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت تأمین واکسن گفت: تاکنون حدود ۹ میلیون دز واکسن مونووالان ویژه سویه SAT۱ به طور عمده از کشور ترکیه وارد شده که از این میزان، بیش از ۸ میلیون دز تزریق شده است.
وی تصریح کرد: همچنین به تازگی دو شرکت خصوصی داخلی نیز با سازمان دامپزشکی برای واردات واکسن این سویه به توافق رسیدهاند و روند تأمین واکسن متناسب با نیاز کشور ادامه خواهد داشت.
به گفته رشنو در حوزه دام سبک، تمرکز بیشتر بر استفاده از واکسن هگزاوالان بهعنوان یک اقدام پیشگیرانه است که در دستور کار سازمان دامپزشکی قرار دارد.
تولید واکسن داخلی تب برفکی
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به دستاورد مهم داخلی در این حوزه اظهار کرد: شیوع این سویه جدید، موجب ورود جدی مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی به فرآیند تولید واکسن شد و خوشبختانه بذر واکسن سویه SAT۱ پس از بررسیهای بالینی، مورد تأیید قرار گرفته است.
وی افزود: در حال حاضر، تعدادی از شرکتهای دانشبنیان برای تولید انبوه این واکسن وارد همکاری شدهاند و انتظار میرود به زودی، تولید داخلی واکسن تب برفکی آغاز شود و کشور در فصل زمستان بهطور کامل به واکسن داخلی، چه در قالب مونووالان و چه هگزاوالان، اتکا داشته باشد.
پرداخت حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت به دامداران
رشنو درباره خسارات این بیماری گفت: در مجموع حدود ۱۰ هزار رأس دام، عمدتاً دام سنگین در دامداریهای صنعتی، به سویه جدید تب برفکی مبتلا شدند که تلفات واقعی بسیار محدود بوده و تعداد دامهای تلفشده حدود ۱۰۰ رأس میباشد.
وی ادامه داد: حدود پنج تا شش هزار رأس دام مبتلا جزو حذفیات قرار گرفتند که بر اساس تشخیص دامپزشکی به کشتارگاه هدایت شدند و بخش اقتصادی آن برای دامدار حفظ شد.
رشنو با بیان اینکه صندوق بیمه کشاورزی نیز تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است افزود: بهطور میانگین برای هر دام حذفشده ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان غرامت از سوی صندوق بیمه کشاورزی پرداخت شده است.
وی تاکید کرد: برآوردها نشان میدهد با وجود بروز این بیماری، زیان اقتصادی قابل توجهی به دامداران و بازار لبنیات وارد نشده و مدیریت بهموقع بیماری مانع از ایجاد بحران جدی در این بخش شده است.
