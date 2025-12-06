تولید محصولات کشاورزی با وجود تلاطمات رونق خود را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ همایش ملی ملخ صحرایی، تهدید زیستی فرامرزی، پاسخ ملی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در محل سازمان حفظ نباتات کشور برگزار شد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این همایش با اشاره به احتمال ۶۰ درصدی هجوم ملخ صحرایی به نوار جنوبی کشور گفت: سلامت مواد غذایی موضوع مهمی است چه برای مصرف داخل و چه صادرات. از این رو، وزارت جهاد کشاورزی به دنبال تأمین مواد تکنیکال با کیفیت بالا برای تولید سموم استاندارد برای مقابله با آفات گیاهی است.

وی ادامه داد: به طور قطع کشاورزان حاضر هستند سموم با کیفیت را خریداری کنند اگر چه با قیمت بالاتر اما به شرط اینکه از تأثیر آن بر فراوانی بیشتر مطمئن شوند.

وی تصریح کرد: در این راستا باید حوزه ترویج فعالانه به کار خود ادامه دهد و آموزش درست مصرف سموم چه به لحاظ زمانی، میزان و کیفیت را به کشاورزان اطلاع‌رسانی کند.

این مقام عالی وزارت تاکید کرد: شاید ترویج در ظاهر ساده و کم اهمیت باشد اما در تأمین و سلامت محصولات کشاورزی نقش مهمی دارد.

نوری قزلجه با اشاره به رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در مبارزه با آفات گیاهی گفت: هدف ما به حداقل رساندن مصرف سموم شیمیایی و استفاده از آفت‌کش‌های بیولوژیک و سازگار با محیط است

وی اضافه کرد: اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با حمله ملخ صحرایی و بیماری‌های دام، به ویژه بیماری برفکی، مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین از ماه‌ها قبل اقدامات مقابله‌ای شامل اخذ مصوبه هیئت دولت، مکاتبه با دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان برنامه و بودجه و وزارت کشور و آماده‌سازی تجهیزات، سموم و ماشین‌آلات انجام شده است. همکاری با سازمان مدیریت بحران نیز برای اجرای سریع و مؤثر مقابله صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به همکاری‌های بین‌المللی در این راستا، عنوان کرد: مش دولت همکاری شفاف و دقیق با تمام نهادهای بین‌المللی از جمله فائو است. ما سعی داریم نقش بیشتری در این همکاری داشته باشیم و با به اشتراک گذاری اطلاعات و داده‌ها از تجربیات استفاده کنیم.

وی یادآور شد: با تمام تلاطمات موجود در حوزه‌های مختلف مثل خشکسالی، تولید در بخش کشاورزی رونق خود را حفظ کرده است. کالای اساسی در بازار به وفور وجود دارد و مشکلی در تأمین کالاهای اساسی نداریم.