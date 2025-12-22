خسارت ۱۱ همتی سیل آذرماه به بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر، نبیاله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: با صدور هشدار قرمز هواشناسی از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴ بهویژه در استانهای هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر، قرارگاه مدیریت بحران در وزارت کشور تشکیل شد و با حضور همهجانبه دستگاههای مسئول بهخصوص وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه مدیریت ریسک بهمنظور کنترل و کاهش خسارات در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: بر اساس جمعبندی گزارشهای دریافتی از حوزههای ذیربط، مجموع خسارات وارده به بهرهبرداران و زیرساختهای بخش کشاورزی در استانهای تحت هشدار قرمز، بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این میان، جنوب استان کرمان با حدود ۴.۵ همت بیشترین میزان خسارت و استان بوشهر با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کمترین میزان خسارت را متحمل شدهاند.
به گفته وی، در بین زیربخشهای کشاورزی، بخش زراعی با حدود ۷ همت، بیشترین سهم از خسارات وارده را به خود اختصاص داده است.
