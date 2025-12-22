  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

خسارت ۱۱ همتی سیل آذرماه به بخش کشاورزی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی از خسارت بیش از ۱۱ همتی به بخش کشاورزی در پی هشدار قرمز هواشناسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی‌اله رشنو، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی گفت: با صدور هشدار قرمز هواشناسی از تاریخ ۲۴ تا ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۴ به‌ویژه در استان‌های هرمزگان، کرمان، فارس و بوشهر، قرارگاه مدیریت بحران در وزارت کشور تشکیل شد و با حضور همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول به‌خصوص وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه مدیریت ریسک به‌منظور کنترل و کاهش خسارات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی گزارش‌های دریافتی از حوزه‌های ذی‌ربط، مجموع خسارات وارده به بهره‌برداران و زیرساخت‌های بخش کشاورزی در استان‌های تحت هشدار قرمز، بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در این میان، جنوب استان کرمان با حدود ۴.۵ همت بیشترین میزان خسارت و استان بوشهر با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان کمترین میزان خسارت را متحمل شده‌اند.

به گفته وی، در بین زیربخش‌های کشاورزی، بخش زراعی با حدود ۷ همت، بیشترین سهم از خسارات وارده را به خود اختصاص داده است.

