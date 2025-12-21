سید عبدی افتخاری، دبیر انجمن حبوبات ایران با گلایه از عملکرد سازمان توسعه تجارت به خبرنگار مهر، گفت: سال ۱۴۰۲ تجار و بازرگانان حبوبات مورد نیاز کشور را وارد و ارز آن را هم سال ۱۴۰۳ دریافت کردند. این محصولات در بازار به فروش رسیده و واردکنندگان از سال گذشته برای رفع تعهد ارزی تا امروز درگیر عملکرد سازمان توسعه تجارت هستند.

وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: گروه کالایی حبوبات سال گذشته تغییر کرد. به این ترتیب، ردیف گروه کالایی این محصولات در سامانه از ردیف ۲۱ به گروه کالایی ۲۲ و تالار دوم منتقل شد.

وی افزود: سال گذشته طی نامه‌نگاری‌های بسیار با معاونت وقت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای رفع تعهد ارزی طی ۲ تا ۳ مرحله همکاری شد و ردیف کالایی به ۲۱ تغییر می‌کرد تا بازرگانان بتوانند وارد سامانه شده و کارهای مربوط به رفع تعهد ارزی را انجام دهند. این تغییر کمتر از ۵ دقیقه زمان می‌برد.

وی به گلایه اظهار کرد: از بهمن سال گذشته تا امروز با وجود مکاتبات بسیار با معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و نیز با سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع تعهد ارزی تجار حبوبات، این ردیف گروه کالایی تغییر نکرده و همکاری نمی‌شود. این پیگیری‌ها به شکل جدی از اردیبهشت ماه در حال پیگیری است اما هنوز واردکنندگان سرگردان این موضوع هستند.

افتخاری در ادامه عنوان کرد: آخرین پاسخی که به انجمن داده شده این است که در حال دسترسی دادن به وزارت جهاد کشاورزی هستیم تا مدیران این وزارتخانه کار را پیگیری کنند.

دبیر انجمن حبوبات ایران در پایان یادآور شد: این تعلل، فعالیت واردکنندگان و تامین‌کنندگان حبوبات را مختل کرده و این سرگردانی سبب شده تا انجمن به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کند.

نامه از اینجا قابل مشاهده است.