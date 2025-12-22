  1. استانها
رئیس شورای شهر بوشهر: هویت فرهنگی شهر صیانت شود

بوشهر- رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر بر لزوم صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی شهر، توجه به نمادهای فرهنگ مقاومت جنوب و تسریع در روند بهسازی ساختمان مشروطه در بافت فرهنگی تاریخی بوشهر تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا ظهر دوشنبه در نطق پیش از دستور جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی این بندر اظهار کرد: بوشهر شهری با پیشینه غرور، مقاومت و فرهنگ است که مردمان آن در مقاطع مختلف تاریخی، نقش مؤثری در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور ایفا کرده‌اند.

وی با گرامیداشت یاد قهرمانان نهضت جنوب افزود: پس از اشغال بوشهر توسط نیروهای انگلیسی، مبارزات سردارانی چون رئیسعلی دلواری، احمدخان تنگستانی، زائر خضرخان اهرمی، شیخ حسین‌خان چاهکوتاهی، خالوحسین بردخونی و غضنفرالسلطنه برازجانی در جریان جنگ بین‌الملل اول، نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مردم جنوب ایران به‌شمار می‌رود. قلعه تاریخی ریشهر نیز به‌عنوان یکی از نمادهای مهم این مقاومت، نیازمند توجه و حفاظت جدی است.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون فرهنگی شورا در حوزه طراحی المان‌های شهری بیان کرد: شهرداری بوشهر باید با رویکرد هویت‌محور، در طراحی و اجرای المان‌های شهری مرتبط با شخصیت‌ها و مفاخر بوشهری اقدام کند تا زمینه آشنایی نسل جدید با پیشینه فرهنگی شهر فراهم شود.

لزوم حفظ ساختمان مشروطه

وی با اشاره به اهمیت حفظ میراث تاریخی شهر گفت: منزل تاریخی سید مرتضی علم‌الهدی به‌عنوان سومین خانه مشروطه ایران پس از تبریز و اصفهان، با قدمتی بیش از ۱۲۰ سال در بافت فرهنگی تاریخی بندر بوشهر قرار دارد.

زندی‌نیا خاطرنشان کرد: این بنا در سال‌های گذشته توسط شهرداری تملک شده بود، اما اقدامی در جهت احیا و مرمت آن انجام نشده بود که در بودجه سال جاری، ردیف اعتباری مشخصی برای بهسازی آن پیش‌بینی و عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود روند مرمت این بنای تاریخی با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر از انتخاب مشاور طرح بهسازی بخش برداشته‌شده نوار ساحلی شهر خبر داد و اظهار کرد: با تسریع در اجرای این پروژه، شرایط مناسب‌تری برای استفاده شهروندان و گردشگران از نوار ساحلی بوشهر تا پایان سال فراهم خواهد شد.

