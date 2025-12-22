در جلسه شورای سیاسی ملی عراق در منزل عباسی چه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مشعان الجبوری، سیاستمدار برجسته اهل سنت عراق با انتشار پستی در شبکه ایکس به تحولات شب گذشته نشست شورای سیاسی ملی احزاب سنی عراق اشاره کرد.

وی اعلام کرد که نشست شورای سیاسی ملی عراق که شب گذشته در منزل ثابت العباسی رئیس ائتلاف حسم الوطنی برگزار شد، بدون توافق بر سر نامزد ریاست پارلمان به پایان رسید.

او نوشت که محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدم، اصرار داشت او به عنوان تنها نامزد ریاست پارلمان وارد عرصه شود در حالی که این خلاف توافق مبنی بر ورود دو نامزد است.

مشعان الجبوری اشاره کرد که مساله نامزد ریاست پارلمان عراق روز سه شنبه تعیین تکلیف خواهد شد.

او پیش بینی کرد که احتمالاً الحلبوسی جایگزینی را برای خود تعیین کند چرا که می‌داند در رقابت با مثنی السامرائی، شکست خواهد خورد.

همزمان السومریه نیوز به نقل از منابع آگاه امروز دوشنبه اعلام کرد که در جلسه شورای سیاسی ملی که شب گذشته در منزل شیخ ثابت العباسی برگزار شد، از نامزدی مثنی السامرائی برای ریاست پارلمان عراق حمایت شد.

این منابع بیان کردند که در راستای آمادگی برای جلسه نخست پارلمان در بیست و نهم دسامبر جاری اعضای شورای سیاسی درباره معرفی السامرائی به اتفاق نظر دست پیدا کردند.

منابع مذکور تاکید کردند: محمد الحلبوسی رئیس حزب تقدم با وجود اطلاع از مخالفت داخلی و خارجی با ریاست مجدد او بر پارلمان، در جلسه شورای سیاسی ملی بر این مساله اصرار داشت.

این منابع بیان کردند: شورای سیاسی ملی احزاب سنی عراق قصد دارد که روز سه شنبه در منزل احمد عبدالله الجبوری (ابومازن) دبیر کل حزب الجماهیر الوطنیه با هدف توافق نهایی روی یک نامزد برای ریاست پارلمان جلسه سرنوشت سازی برگزار کند.