توزیع یک هزار بسته معیشتی به مناسبت شب یلدا و ماه رجب در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از توزیع بیش از یک هزار بسته معیشتی به مناسبت شب یلدا و حلول ماه رجب در استان سمنان خبر داد و ابراز کرد: این اقدام با مشارکت خادمیاران رضوی در استان سمنان انجام شد.

وی با بیان اینکه توزیع بسته‌های معیشتی در استان سمنان در راستای ترویج فرهنگ رضوی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار صورت گرفت، افزود: گسترش سنت حسنه کمک مومنانه محور اصلی این طرح حمایتی در استان سمنان بود.

مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان سمنان با بیان اینکه این بسته‌ها بین خانواده‌های کمتر برخوردار استان توزیع شد، تاکید کرد: از جمله محورهای این طرح دستگیری از نیازمندان و توجه به معیشت خانواده‌های کم‌برخوردار در نقاط مختلف استان سمنان بود.

سعدالدین با بیان اینکه ترویج فرهنگ رضوی به معنای خدمت صادقانه، کرامت انسانی و یاری‌رساندن به محرومان است، افزود: بسته‌های معیشتی توزیع‌شده شامل اقلام اساسی و ضروری خانوار بوده که با برنامه‌ریزی کانون‌های خدمت رضوی استان که به دست محرومان رسید.