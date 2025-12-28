  1. استانها
  2. سمنان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۳۶

ارائه ۷۵۰ هزار خدمت توسط خادم‌یاران رضوی در شاهرود طی یک‌سال

ارائه ۷۵۰ هزار خدمت توسط خادم‌یاران رضوی در شاهرود طی یک‌سال

شاهرود-دبیر کانون خادم‌یاران رضوی شاهرود از ارائه ۷۵۰هزار خدمت طی یک‌سال گذشته به جامعه هدف در این شهرستان خبر داد و گفت: این خدمات نشان‌دهنده روحیه جهادی و انسجام گروهی خادمان رضوی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدیان ظهر یکشنبه در در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود در دفتر این کانون اعلام کرد: در سال گذشته ۷۵۰ هزار خدمت توسط خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این خدمات به صورت خیری و بدون ریالی بودجه دولتی انجام شده است، افزود: ۳۰ میلیارد تومان در یکسال اخیر کمک و خدمات به جامعه هدف عمدتاً نیازمند و محرومان جامعه در شهرستان شاهرود ارائه شده است.

دبیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان شاهرود گفت: تنها در ۰ ماهه اول امسال یک هزار و ۷۰۰ خدمت در بخش فرهنگی توسط خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود انجام شده است.

احمدیان با بیان اینکه خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود امسال ۱۲۰ ویژه برنامه فرهنگی و معنوی را تنها در مدارس شهرستان اجرا کرده‌اند، گفت: خوشبختانه این برنامه‌ها مورد استقبال خوب دانش آموزان و خانواده‌هایشان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تنها در چایخانه خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود در سال جاری ۳۰۰ هزار خدمت به مردم ارائه شده است، افزود: دو هزار و ۲۰۰ خادمیار و یاور خدمت رضوی در شهرستان شاهرود وجود دارد که خدمات مرتبط با خادم یاران رضوی را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند.

کد خبر 6704833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها