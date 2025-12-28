به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدیان ظهر یکشنبه در در یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی شاهرود در دفتر این کانون اعلام کرد: در سال گذشته ۷۵۰ هزار خدمت توسط خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود ارائه شده است.

وی با بیان اینکه این خدمات به صورت خیری و بدون ریالی بودجه دولتی انجام شده است، افزود: ۳۰ میلیارد تومان در یکسال اخیر کمک و خدمات به جامعه هدف عمدتاً نیازمند و محرومان جامعه در شهرستان شاهرود ارائه شده است.

دبیر کانون خادم‌یاران رضوی شهرستان شاهرود گفت: تنها در ۰ ماهه اول امسال یک هزار و ۷۰۰ خدمت در بخش فرهنگی توسط خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود انجام شده است.

احمدیان با بیان اینکه خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود امسال ۱۲۰ ویژه برنامه فرهنگی و معنوی را تنها در مدارس شهرستان اجرا کرده‌اند، گفت: خوشبختانه این برنامه‌ها مورد استقبال خوب دانش آموزان و خانواده‌هایشان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تنها در چایخانه خادم یاران رضوی شهرستان شاهرود در سال جاری ۳۰۰ هزار خدمت به مردم ارائه شده است، افزود: دو هزار و ۲۰۰ خادمیار و یاور خدمت رضوی در شهرستان شاهرود وجود دارد که خدمات مرتبط با خادم یاران رضوی را در بخش‌های مختلف انجام می‌دهند.