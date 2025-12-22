به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ سامانه اقدامات حمایتی، گامی نو در جهت توسعه و بستر سازی خدمات حمایتی و جلب کمکهای مردمی به آدرس WWW.OMIDYARI.IR بستری یکپارچه شفاف و هوشمند برای مدیریت و هدایت هدفمند حمایتهای مردمی و سازمانی به زندانیان و خانواده زندانیان طراحی شده است.
این سامانه با ثبت محرمانه اطلاعات زندانیان و خانوادههای آنان امکان اولویت بندی نیازها و تخصیص هدفمند کمکها را مهیا میکند.
در سایت امیدیاری، کمکها بهصورت هوشمند و هدفمند به سه گروه اصلی ۱- زندانیان نیازمند در حال تحمل حبس (با شناسایی و تشخیص مددکاران اجتماعی مؤسسات کیفری)، ۲- خانوادههای زندانیان نیازمند (با شناسایی از سوی مددکاران اجتماعی انجمنهای حمایت زندانیان)، ۳- و زندانیان آزادشدهای که در مسیر بازگشت به جامعه، نیاز به حمایتهای مادی، معنوی یا قضائی دارند (با ارزیابی مددکاران اجتماعی مراکز خدمات اجتماعی و مراقبت بعد از خروج). ارائه میشود.
تمامی مراحل شناسایی، بررسی نیازمندی و ارائه حمایت در این سامانه، با دقت و در چارچوب اصول قانونی انجام میشود تا اطمینان از ندامت، اصلاح و بازگشت مؤثر افراد به جامعه حاصل شود.
سامانه «امیدیاری» پلی شفاف میان نیکوکاران، نهادهای حمایتی و جامعه است؛ نتیجه هر حمایت به صورت دقیق در بخش گزارشدهی سامانه قابل مشاهده بوده و از طریق پیامک یا پیامرسانهای داخلی به اطلاع خیرین، سازمانهای مردمنهاد و نهادهای ذیربط میرسد.
از مزایای راه اندازی این سامانه میتوان به مواردی همچون: جلوگیری از موازی کاری و پراکندگی خدمات حمایتهای مالی و اجتماعی، افزایش شفافیت در فرآبندهای حمایتی و اطلاع کامل از نحوه تخصیص دقیق کمکهای خیرین، هدفمند کردن حمایتها بر اساس اولویت و نیازهای واقعی، تسهیل دسترسی خیرین با ثبت نیازهای معیشتی خانوادهها، خدماتی مؤثر و تحول آفرین و پایبند به حقوق عامه مردم اشاره کرد.
در این سامانه بخشهای مختلفی طراحی شدند مانند آنچه زندانیان میخواهند که شامل، کمک به آزادی زندانیان که افراد با کلیک در این بخش میتوانند روشهای کمک برای آزادسازی زندانیان اعم از مشارکت عمومی، آزادی موردی بر اساس انتخاب شما، پویشها و چالشهای عمومی را مشاهده کنند که با انتخاب هرکدام از این موارد میتوانند برای آزاد سازی زندانیان کمک مالی کنند.
سامانه اینترنتی امیدیاری، پلی برای جلب کمکهای مردمی برای حمایت از زندانیان
در قسمت آنچه زندانیان میخواهند این سایت مواردی همچون، حمایت معیشتی، کالای اساسی زندگی، بهداشت و درمان، تأمین سرپناه، آموزش و تحصیل و نهایتاً اشتغال طراحی شدند که بزودی فعال خواهند شد.
اما در بخش آنچه میتوانید یا همان (کمکهای غیر نقدی) مواردی همچون خدمات تخصصی و فنی، بستههای معیشتی و کالاهای اساسی، خدمات شغلی، خدمات اقتصادی، کمکهای فکری طراحی شده است.
در بخش چالشها و پویشهای این سایت نیز دو پویش آزادسازی مادران دربند با کل مبلغ بدهی شأن و مبلغ بدهی باقیمانده و نیز پویش آزادسازی زندانیان سرپرست خانوار با کل مبلغ بدهی و باقی مانده این مبلغ آورده شده تا افراد برای کمک به هرکدام از این موارد بتوانند با دکمه یاری میکنم وارد درگاه اینترنتی شده و مبلغی را به این موضوع اختصاص داده و سهمی در امر معنوی آزادی زندانیان داشته باشند.
نظر شما