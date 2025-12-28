  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۳

امام جمعه شاهرود: ۹ دی نماد ایستادگی «ملت ایران» در برابر فتنه‌ها است

شاهرود- امام جمعه شاهرود با تاکید بر اینکه ایستادگی در برابر فتنه‌ها ویژگی بارز ملت همیشه در صحنه ایران است، گفت: این روز تاریخی، نماد هشیاری و اتحاد مردم در دفاع از ارزش‌های اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر یکشنبه در نشست شورای خادمیاران رضوی شهرستان شاهرود در دفتر این مجموعه در شاهرود ضمن گرامی داشت ۹ دی، ابراز کرد: ایستادگی در برابر فتنه‌ها ویژگی بارز ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه مردم در بزنگاه‌های تاریخی همواره در صحنه‌ها حضور داشته‌اند، افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نماد عملکرد به هنگام و هوشیارانه ملت مقاوم ایران اسلامی است.

امام جمعه شاهرود ملت ما امروز نیز باید با بصیرت در برابر فتنه‌های دشمن آماده باشند، ابراز کرد: حماسه ۹ دی از آنجا که توانست همه معادلات دشمنان را برهم زند روز با اهمیتی است و از آن به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به نام روز فراموش نشدنی یاد کرد.

امینی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی در روز ۹ دی حماسه‌ای بزرگ آفریدند، تاکید کرد: برخی تلاش دارند این روز از یادها برود اما هر سال ملت ما در سالگرد این حماسه بزرگ، حماسه‌ای جدید می‌آفرینند.

وی به مراسم اعتکاف هم اشاره کرد و خواستار کیفیت بخشی به برنامه‌های مرتبط با این روز در شهرستان شاهرود و افزود: از فرصت اعتکاف باید برای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی بهره برد.

امام جمعه شاهرود خادمیاران رضوی را منشأ برکات و خیرات فراوانی در شهرستان شاهرود دانست و گفت: ویژه برنامه‌های فرهنگی خادمایاران رضوی در شهرستان شاهرود توانسته تحولات خوبی را ایجاد کند.

امینی خواستار برگزاری و استمرار بخشی به برنامه‌های خادمیاران رضوی در این شهرستان شد.

