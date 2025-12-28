به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی ظهر یکشنبه در نشست شورای خادمیاران رضوی شهرستان شاهرود در دفتر این مجموعه در شاهرود ضمن گرامی داشت ۹ دی، ابراز کرد: ایستادگی در برابر فتنه‌ها ویژگی بارز ملت بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی است.

وی با بیان اینکه مردم در بزنگاه‌های تاریخی همواره در صحنه‌ها حضور داشته‌اند، افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نماد عملکرد به هنگام و هوشیارانه ملت مقاوم ایران اسلامی است.

امام جمعه شاهرود ملت ما امروز نیز باید با بصیرت در برابر فتنه‌های دشمن آماده باشند، ابراز کرد: حماسه ۹ دی از آنجا که توانست همه معادلات دشمنان را برهم زند روز با اهمیتی است و از آن به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به نام روز فراموش نشدنی یاد کرد.

امینی با بیان اینکه ملت ایران اسلامی در روز ۹ دی حماسه‌ای بزرگ آفریدند، تاکید کرد: برخی تلاش دارند این روز از یادها برود اما هر سال ملت ما در سالگرد این حماسه بزرگ، حماسه‌ای جدید می‌آفرینند.

وی به مراسم اعتکاف هم اشاره کرد و خواستار کیفیت بخشی به برنامه‌های مرتبط با این روز در شهرستان شاهرود و افزود: از فرصت اعتکاف باید برای برنامه‌های فرهنگی و تبیینی بهره برد.

امام جمعه شاهرود خادمیاران رضوی را منشأ برکات و خیرات فراوانی در شهرستان شاهرود دانست و گفت: ویژه برنامه‌های فرهنگی خادمایاران رضوی در شهرستان شاهرود توانسته تحولات خوبی را ایجاد کند.

امینی خواستار برگزاری و استمرار بخشی به برنامه‌های خادمیاران رضوی در این شهرستان شد.