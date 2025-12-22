یلدا در سایه گرانی؛ سنتی با طعم صمیمیت

خبرگزاری مهر-گروه استانها: سفرههایی که روزگاری با انار، هندوانه، آجیل و شیرینیهای محلی رنگین میشدند، حالا با حسابوکتاب معیشتی چیده میشوند. افزایش بیسابقه قیمت میوه، خشکبار و گوشت، بسیاری از خانوادهها را به بازنگری در شیوه برگزاری این آئین واداشته است.
گزارشهای میدانی نشان میدهد قیمت آجیل شب یلدا در برخی فروشگاههای شهرکرد تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نیز رسیده و هندوانه با نرخ کیلویی ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، دیگر میهمان ثابت سفرهها نیست.
در چنین شرایطی، خانوادهها بهجای تجملات، به صمیمیت روی آوردهاند. دورهمیهای کوچک، قصهگویی، حافظخوانی و پخت غذاهای ساده محلی جایگزین خریدهای پرهزینه شده است. برخی نیز با اشتراکگذاری میوه و خوراکی میان همسایگان، روح همدلی را زنده نگه داشتهاند.
گرانیها من را از گرفتن آجیل شب یلدا منع کرد
زهرا احمدی، مادر سه فرزند از شهرکرد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سالهای قبل سفرهمان پر بود از انار، هندوانه، آجیل و شیرینی؛ اما امسال بهدلیل گرانی، نتوانستیم مثل گذشته سفره رنگینی داشته باشیم.
وی افزود: با این قیمتها حتی خرید یک کیلو آجیل هم برای ما سنگین است. ترجیح دادم بهجای هزینههای زیاد، وقت بیشتری با بچهها بگذرانم؛ با هم حافظ بخوانیم، قصه بگوییم و بازی کنیم.
احمدی ادامه داد: با چند خانواده دیگر قرار گذاشتیم هر کس یک چیز بیاورد؛ یکی کیک پخت، یکی چای آورد و یکی چند عدد انار. همین باعث شد همه دور هم جمع شویم، بدون اینکه کسی زیر بار هزینه خم شود.
وی در پایان گفت: امیدوارم مسئولان فکری به حال این گرانیها بکنند. مردم ما لیاقت شادی دارند.
رکود در بازار شب یلدا
علی مرادی، فروشنده باسابقه در بازار بروجن در گفتگو با خبرنگار مهر، از رکود بیسابقه بازار شب یلدا خبر داد و گفت: سالهای قبل از یک هفته مانده به یلدا، مغازهام پر از مشتری بود؛ اما امسال فروش خوبی نداشتم.
وی افزود: قیمتها سر به فلک کشیده؛ پسته کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، بادام و گردو هم تفاوتی ندارند. مردم حق دارند نخرند، خودم هم اگر جایشان بودم، نمیخریدم.
مرادی با اشاره به افزایش قیمت میوه گفت: هندوانه که نماد یلداست، کیلویی ۳۰ هزار تومان شده؛ چطور یک کارگر با حقوق سه میلیون تومانی میتواند اینها را بخرد؟
وی از کاهش ۷۰ درصدی فروش نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: بیشتر مشتریها فقط قیمت میپرسند و میروند. برخی هم فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ گرم آجیل میخرند، آن هم برای دل بچهها.
اجرای طرح نظارتی ویژه یلدا
سینوش همتزاده، مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از آغاز طرح نظارتی ویژه شب یلدا در استان خبر داد.
وی گفت: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، طرح نظارت مضاعف بر صحت عملکرد وسایل توزین و سنجش در واحدهای صنفی از ۲۲ آذرماه تا اول دیماه در حال اجراست.
همتزاده افزود: ترازوهای فروشگاههای زنجیرهای، سوپرمارکتها، واحدهای صنفی پرتردد، مراکز عرضه میوه و ترهبار، آجیل و خشکبار، قصابیها، قنادیها و نمایشگاههای مناسبتی در این طرح مورد بازرسی قرار گرفتند.
وی خاطرنشان کرد: این طرح با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی استان اجرا شد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم صورت گرفت.
یلدای امسال در چهارمحال و بختیاری، آیینهای از واقعیتهای اقتصادی جامعه بود؛ جایی که سنتهای دیرینه در برابر موج تورم و گرانی رنگ باختند، اما خاموش نشدند. اگرچه سفرهها سادهتر شدند، اما دلها همچنان گرم ماندند. این شب، بهجای نمایش تجمل، فرصتی برای بازگشت به ریشههای فرهنگی شد. خانوادهها دریافتند که صمیمیت، همدلی و گفتوگو، ارزشمندتر از خوراکیهای گرانقیمت است.
نظر شما