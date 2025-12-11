آذرباد: دوازدهمین زندانی توسط خادمیاران رضوی آران و بیدگل آزاد شد

به گزارش خبرنگار مهر عباس آذرباد ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همزمان با روز میلاد حضرت زهرا (س)، مادر جوان آران و بیدگلی محکوم بدهی مالی (جرایم مالی غیرعمد) با پویش قرار هشتم و کمک نقدی خادمیاران رضوی این شهرستان از زندان آزاد شد و به آغوش گرم خانواده بازگشت.

وی با تاکید بر دغدغه‌ی خادمیاران رضوی بر حفظ و انسجام تحکیم نهاد خانواده و ارکان آن با آزادی مادران و سرپرست خانوارهای زندانی از طریق قرار هشتم در شبکه رضوی ابراز کرد: بانوی جوان آران و بیدگلی از اردیبهشت ماه امسال به دلیل محکومیت بدهی مالی (جرایم غیر عمد ناشی از کسب و کار) بیش از ۱۵ میلیارد ریالی در زندان کاشان بود.

دبیر کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل با تاکید بر هم‌افزایی، تعامل و همکاری همه جانبه دبیرخانه کانون‌های خدمت رضوی آران و بیدگل با ستاد دیه زندان کاشان و پیگیری‌های یک ماهه خادم یاران در گفتگو با شاکی و گذشت وی از بخش عظیمی از مبلغ طلب خود تصریح کرد: آزادی این مادر جوان آران و بیدگلی از زندان کاشان با گذشت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی شاکی، کمک بلاعوض چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریالی ستاد دیه کاشان و خیران خاص، پرداخت ۳۰۰ میلیون ریالی خادمیاران رضوی در آران و بیدگل از طریق پویش قرار هشتم محقق شد.

به گفته وی، خادم یاران رضوی آران و بیدگل این سومین زندانی است، که در سال جاری آزاد می‌کنند.

آذرباد با اشاره به آزادی ۱۲ زندانی از سال ۱۴۰۳ تاکنون توسط خادمیاران آران و بیدگلی و مشارکت خیران شهرستان با اجرای پویش قرار هشتم خاطرنشان کرد: قرار هشتم پویش مالی متمرکز و منسجم برای دریافت کمک‌های نقدی خادم یاران و یاوران رضوی خیران و شهروندان آران و بیدگلی برای کمک به احسان جویان و مددجویان در حوزه‌های مختلف از جمله کمک برای ازدواج آسان، فرزندآوری و جوانی جمعیت، آزادی زندانی، کمک به دارو و درمان بیماران صعب العلاج، تعمیر منزل، خرید کالاهای اساسی منزل و سایر عرصه‌های نذورات عام است.