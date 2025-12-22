منتظری: نخستین تعاونی مسکن نخبگان کشور در قم تأسیس شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید رضا منتظری پیش از ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با بیان اینکه برنامه‌های بنیاد نخبگان استان در دو محور «افزایش ضریب تأثیرگذاری نخبگان» و «توجه به معیشت، رفاه و به‌کارگیری آنان» دنبال می‌شود، افزود: این رویکردها هم در سطح ستاد و هم در سطح استان به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اجرای طرح شناسایی مستعدان و نخبگان دانشگاهی (طرح شهید احمدی روشن) گفت: در این طرح ۱۷۳ نفر در مقاطع مختلف ثبت‌نام کرده‌اند که پرونده ۱۳۳ نفر در حال بررسی است.

مدیر بنیاد نخبگان استان قم ادامه داد: در هسته‌های مسئله‌محور دانشجویی این طرح، از مجموع ۴۰ طرح بارگذاری‌شده در سامانه، ۶ طرح به مرحله پذیرش نهایی رسیده و حدود ۶۰ نخبه زیر نظر اساتید راهبر بر حل مسائل استان و کشور فعالیت می‌کنند.

منتظری با اشاره به هسته‌های مسئله‌محور استادی (طرح شهید بهشتی) اظهار کرد: در این بخش نیز دو طرح مهم با اعتبارات قابل توجه پذیرفته شده و در حال اجراست.

وی درباره فعالیت هیئت‌های اندیشه‌ورز نخبگانی افزود: دو طرح مهم در حوزه اتباع و بهره‌وری آب با همکاری استانداری و سازمان برنامه و بودجه در دست اجراست که هدف آن به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی برای بهینه‌سازی مصرف آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی است.

مدیر بنیاد نخبگان استان قم با اشاره به فعال‌سازی مجدد طرح پسادکتری (طرح شهید چمران) گفت: این طرح پس از یک دوره رکود، امسال با جدیت در استان دنبال شده و قراردادهای مربوطه منعقد شده است. همچنین در قالب طرح نظام وظیفه تخصصی (طرح شهید صیاد شیرازی) تاکنون ۲۸ نفر به‌عنوان سرباز فناور و ۴۰ نفر در مقاطع دانشگاهی معرفی شده‌اند.

منتظری تصریح کرد: در طرح جذب هیئت علمی (طرح شهید شهریاری) حدود پنج نخبه در دانشگاه‌های استان جذب شده‌اند و در حوزه جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی نیز با رایزنی‌های انجام‌شده، سهمیه‌ای نزدیک به ۱۰۰ نفر اخذ شده که پرونده حدود ۳۰ نفر از آنان به مراحل نهایی رسیده است.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و حمایتی بنیاد نخبگان استان قم بیان کرد: بازدیدهای علمی، سفرهای هویت‌افزا، کارگاه‌های توانمندسازی، دیدار با خانواده شهدا و پیگیری مسائل معیشتی نخبگان از جمله برنامه‌های در حال اجراست.

مدیر بنیاد نخبگان استان قم افزود: در حوزه حمایت‌های مادی نیز امسال حدود ۲۰ میلیارد ریال گرنت برای تأمین تجهیزات الکترونیکی و رایانه‌ای به نخبگان استان اختصاص یافته است.

منتظری در پایان گفت: استان قم به‌عنوان دبیر کارگروه وقف و خیرین کشور منصوب شده و توافق‌نامه‌ای با سازمان اوقاف، معاونت علمی و فناوری و بنیاد نخبگان در حال نهایی‌شدن است تا از ظرفیت موقوفات برای حمایت مؤثرتر از جامعه نخبگانی استفاده شود.