محمد کاظم امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پروژه ساختمان انتقال خون شهرستان گرمسار بیش از هفت الی هشت سال بلاتکلیف باقی مانده بود، ابراز کرد: با مساعدت فرماندار گرمسار خوشبختانه اقدامات خوبی برای احیای این زمین و ساخت ساختمان انتقال خون گرمسار در شهرک لاله صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه نقشه اولیه این ساختمان هم کشیده شده است، افزود: این ساختمان در دو طبقه به زودی احداث خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان با بیان اینکه ایجاد ساختمان انتقال خون در گرمسار یکی از مطالبات مردم و مسئولان شهرستان است، تاکید کرد: به زودی کلنگ این مجموعه بر زمین خواهد خورد.

امیدیان با بیان اینکه خیرانی که تمایل دارند در این طرح مشارکت داشته باشند، می‌توانند به فرمانداری مراجعه نمایند، تاکید کرد: ساختمانی که در دست ساختمان قرار خواهد گرفت، علاوه بر اینکه پایگاهی برای انتقال و توزیع خون در گرمسار باشد، حتی می‌تواند پایلوت و معین استان تهران نیز برای تهیه و تأمین خون باشد.

وی با بیان اینکه سامانه سیار خون گیری از دیگر مسائلی است که در مجموعه انتقال خون استان سمنان در دست پیگیری قرار دارد زیرا در زمان وقوع بحران‌ها و حوادث شاید یک ساختمان به تنهایی کفایت نکند، افزود: گرمسار از لحاظ استقرار صنایع بسیار زیاد از جمله نقاط حساس ما در استان سمنان است.

مدیرکل انتقال خون استان سمنان همچنین گفت: سامانه سیار خون گیری از جمله مسائلی است که در دستور کار این اداره کل قرار دارد همچنین در نظر داریم که اتوبوسی را برای این منظور در نظر داشته باشیم.

امیدیان ادامه داد: غیر از اتوبوس سیار، در تلاش هستیم از تیم‌های سیار که سال‌های گذشته فعال بودند و امروز در برخی استان‌های کشور حتی فعالیت دارند نیز بهره بگیریم که مکاتباتی در این زمینه صورت گرفته و در آینده نزدیک امیدوار هستیم که مجوزهای لازم از این بابت هم از سازمان انتقال خون کشور دریافت شود تا بتوانیم پوشش گسترده‌تری از خدمات انتقال خون را در استان سمنان داشته باشی.