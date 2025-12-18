به گزارش خبرگزاری مهر، اداره‌کل انتقال خون استان هرمزگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مراکز انتقال خون استان روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه در شهرهای بندرعباس، بندرلنگه، میناب و قشم فعال بوده و آماده دریافت خون از داوطلبان اهدای خون در بازه سنی ۱۸ تا ۶۵ سال هستند.

بر این اساس، شهروندان نوع‌دوست می‌توانند با مراجعه به مراکز انتقال خون در ساعات اعلام‌شده، در تأمین نیاز بیماران و مراکز درمانی مشارکت داشته باشند.

آدرس و ساعات فعالیت مراکز انتقال خون به شرح زیر است:

بندرعباس: بلوار شهید بهشتی، روبه‌روی آموزش و پرورش ناحیه ۲، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۸

بندرلنگه: بلوار طالقانی، جنب بانک ملی مرکزی، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

میناب: خیابان امام خمینی (ره)، از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰

قشم: خیابان فرمانداری، روبه‌روی فرمانداری، از ساعت ۱۶ تا ۲۰:۳۰

اداره‌کل انتقال خون هرمزگان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی، از هم‌استانی‌ها خواست با اهدای خون، یاری‌گر بیماران و مراکز درمانی باشند.