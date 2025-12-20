مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در ادامه برنامههای منظم خود برای دسترسی آسانتر مردم به مراکز اهدای خون، تیم سیار خونگیری را روز یکشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به شهرستان اسلامآبادغرب اعزام میکند.
وی افزود: این تیم از ساعت ۸ تا ۱۲ در بیمارستان امام خمینی (ره) مستقر خواهد بود و از شهروندان واجد شرایط برای اهدای خون پذیرش به عمل میآورد تا امکان مشارکت هرچه بیشتر مردم در این اقدام انساندوستانه فراهم شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به نقش حیاتی اهدای خون در نجات جان بیماران بیان کرد: هر واحد خون اهدایی میتواند جان چند بیمار را نجات دهد و استمرار این مشارکت مردمی، تضمینکننده امنیت درمانی استان بهویژه در شرایط اورژانسی است.
میرزاده با تأکید بر اهمیت همراه داشتن مدارک هویتی تصریح کرد: از اهداکنندگان محترم درخواست میشود در زمان مراجعه، کارت ملی خود را به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش و خونگیری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همراهی همیشگی مردم شهرستان اسلامآبادغرب گفت: مشارکت داوطلبانه و مسئولانه شهروندان در اهدای خون، نماد همبستگی اجتماعی و نوعدوستی است و اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه امیدوار است با حضور گسترده مردم، ذخایر خونی استان در سطح مطلوب حفظ شود.
