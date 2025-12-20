به گزارش خبرنگار مهر، علی سوری روز شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت ذخایر خونی در کشور اظهار داشت: وقوع سیل در استان‌های جنوبی از جمله سیستان و بلوچستان و هرمزگان، موجب اختلال جدی در روند عادی فعالیت مراکز انتقال خون این مناطق شده و مراجعات مردمی برای اهدای خون را به شدت کاهش داده است.

کاهش شدید ذخایر خونی در استان‌های جنوبی

وی با بیان اینکه شرایط بحرانی ناشی از سیل، دسترسی مردم این استان‌ها به پایگاه‌های انتقال خون را محدود کرده است، افزود: کاهش مراجعات اهدای خون در این مناطق در حالی رخ داده که نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی نه‌تنها کاهش نیافته بلکه به دلیل شرایط اضطراری افزایش نیز داشته است.

وابستگی حیاتی بیماران تالاسمی به خون

مدیرکل انتقال خون استان لرستان با تأکید بر اینکه بیشترین جمعیت بیماران تالاسمی کشور در استان‌های جنوبی سکونت دارند، تصریح کرد: حیات این بیماران، به‌ویژه کودکان مبتلا به تالاسمی، وابسته به تزریق منظم، مستمر و هفتگی خون و فرآورده‌های خونی است و هرگونه وقفه در تأمین خون می‌تواند جان آنان را به خطر بیندازد.

سوری ادامه داد: در شرایط فعلی که مراکز انتقال خون جنوب کشور به دلیل بحران سیل با افت ذخایر مواجه شده‌اند، این یک وظیفه انسانی، اخلاقی و ملی است که سایر استان‌ها به یاری هم‌وطنان خود بشتابند و کمبودهای ایجادشده را جبران کنند.

دعوت از مردم لرستان برای حضور فوری در پایگاه‌های اهدای خون

وی با اشاره به روحیه ایثار و نوع‌دوستی مردم لرستان اظهار داشت: مردم شریف لرستان همواره در روزهای سخت و بحران‌ها پیش‌قدم بوده‌اند و بارها همدلی و همراهی خود را با سایر هم‌وطنان به اثبات رسانده‌اند، از همین رو از همه هم‌استانی‌های عزیز، به‌ویژه جوانان و اهداکنندگان مستمر، دعوت می‌کنیم با مراجعه به پایگاه‌های اهدای خون در سراسر استان، یاری‌گر بیماران نیازمند خون در مناطق سیل‌زده جنوب کشور باشند.

آمادگی کامل پایگاه‌های انتقال خون لرستان

مدیرکل انتقال خون لرستان در پایان با تأکید بر آمادگی کامل مراکز انتقال خون استان گفت: تمامی پایگاه‌های انتقال خون در سطح استان لرستان در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و این مراکز آمادگی دارند خون‌های اهدایی مردم ایثارگر استان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت، فرآوری و برای تأمین نیاز بیماران تالاسمی و سایر بیماران نیازمند، به مناطق جنوبی کشور ارسال کنند.

وی خاطرنشان کرد: امید است با مشارکت گسترده مردم لرستان، هیچ کودک تالاسمی و بیماری به دلیل کمبود خون با مشکل مواجه نشود و این حرکت انسان‌دوستانه بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی ملی را به نمایش بگذارد.