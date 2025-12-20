استقرار تیم سیار انتقال خون در شهرستان پاوه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نیاز مستمر مراکز درمانی به فرآورده‌های خونی و اهمیت مشارکت تمامی شهرستان‌ها در این امر حیاتی، اظهار کرد: با توجه به درخواست‌های مکرر و استقبال همیشگی مردم شهرستان پاوه از سنت حسنه اهدای خون، تیم سیار خون‌گیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در این شهرستان مستقر خواهد شد.

وی با تأکید بر شعار «با قطره‌ای خون، جانی دوباره ببخش»، افزود: این تیم سیار در روز شنبه، مورخ ۲۹ آذر ۱۴۰۴، در محل «اورژانس قدیم بیمارستان قدس» مستقر می‌شود و آماده خدمت‌رسانی به داوطلبان اهدای خون خواهد بود.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص ساعات پذیرش اهداکنندگان تصریح کرد: فرآیند خون‌گیری از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شده و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت. از شهروندان عزیز درخواست می‌شود تا در بازه زمانی اعلام شده برای اهدای خون مراجعه کنند تا همکاران ما بتوانند خدمات مطلوبی را ارائه دهند.

میرزاده همچنین با اشاره به الزامات قانونی و بهداشتی اهدای خون، خاطرنشان کرد: همراه داشتن «کارت ملی» برای تمامی اهداکنندگان الزامی است و از داوطلبان تقاضا می‌شود حتماً اصل کارت ملی خود را هنگام مراجعه به همراه داشته باشند.

وی در پایان با تقدیر از روحیه ایثارگری مردم منطقه اورامانات و به ویژه شهرستان پاوه، ابراز امیدواری کرد که با حضور پرشور مردم در روز شنبه، ذخایر خونی مورد نیاز برای بیماران نیازمند به خوبی تأمین شود.